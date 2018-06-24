云南城管穿制服餐馆聚赌 桌上堆满现金(图)

原标题：又是城管！穿制服餐馆聚赌，桌上堆满现金

云南鲁甸4名城管被行政拘留。

在全国打击赌博活动的当下，云南鲁甸县几名身着制服的城管队员聚餐时旁若无人地聚赌，赌得还不小，现场赌博的视频“流出”后被“搬上”网络，引起了社会各方关注和热议。

本月22日，记者从鲁甸县公安局获悉，涉嫌参与赌博的4名城管人员已被依法行政拘留和罚款，再次给那些赌瘾比较大的人敲响了警钟。

城管人员穿制服赌博视频截图。来自春城晚报

穿城管制服赌博成“网红”

22日，关于几名城管穿着制服赌博的图片和视频，不断在昭通微信群和朋友圈里刷屏，网友一片哗然。

记者看到，相关视频和图片显示，有两名穿着城管制服的男子和其他人员聚赌，赌桌上堆满了面额为50元或100元的现金，整个“赌场”烟雾缭绕，喧闹嘈杂，参赌人员激战正酣。

随后，记者从鲁甸县公安局核实，当时参与赌博的共有4名男性城管队员，均属于鲁甸县茨院乡综合执法队的临时聘用人员。

4名涉赌城管均被拘留罚款

据鲁甸县公安局公号“@鲁甸警方”通报：

6月15日中午12时许，鲁甸县公安局茨院派出所民警在工作中发现，在微信朋友圈内“晒”出了有人身穿制式服装参与疑似赌博的照片及视频，随即开展调查工作。

经调查，14日中午12时许，鲁甸县茨院乡执法大队成员潘某云、赵某岭、毛某青、赵某庚及社会人员赵某雍一起在一火锅店聚餐，吃完饭后，五人就开始以“翻金花”的方式进行赌博，每人每次下赌注50元、100元或200元后，每人发3张牌，然后统一翻开比大小，牌面大的赢。

在赌博过程中，赵某岭、潘某云、毛某青穿着执法大队的制服进行赌博，加之赌博现场又被上传到网络，社会影响恶劣，严重败坏了社会风气。茨院派出所经过查证后，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第七十条之规定，分别依法给予潘某云、赵某岭、毛某青、赵某庚和赵某雍行政拘留十一日至十三日不等、并处罚款的处罚。

目前，潘某云、赵某岭、毛某青、赵某庚和赵某雍已被依法送鲁甸县拘留所执行行政拘留。

责任编辑：张岩