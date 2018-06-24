各地高考分数线公布的都在这 “野鸡大学”要警惕

原标题：最新！各地高考分数线公布的都在这了！这些“野鸡大学”要警惕！

从6月22日开始，各省陆续公布2018年高考成绩及分数线。

截至目前，已有北京、宁夏、安徽、江西、重庆、浙江、河北、四川、甘肃、广西、辽宁、贵州、内蒙等17省公布了高考成绩。

各地分数线一览

北京

本科一批文科 576分

理科532分

本科二批文科 488分

理科432分

安徽

本科一批文史类 550分

理工类 505分

本科二批文史类 486分

理工类 432分

高职（专科）文史类 200分

理工类 200分

宁夏

一本文科 528分 理科 463分

二本文科 498分 理科 432分

三本文科 418分 理科 352分

江西

一本文科 568分 理科 527分

二本文科 496分 理科 447分

专科文科 160分 理科 160分

重庆

一本文科 524分 理科 524分

二本文科 434分 理科 428分

专科文科 140分 理科 140分

浙江

第一段分数线：588

第二段分数线：490

第三段分数线：344

甘肃

本科一批文科 502分

理科 483分

本科二批文科456分

理科 436分

本科三批文科 380分

理科 370分

河北

本科一批文史类 559分

理工类 511分

本科二批文史类 441分

理工类 358分

专科文史类 200分

理工类 200分

四川

一本文科 553分 理科 546分

二本文科 492分 理科 458分

专科文科 190分 理科180分

吉林

第一段文史类：542

理工类：533

第二段文史类：490

理工类：405

第三段文史类：316

理工类：283

贵州

本科一批文史类 575分

理工类 484分

本科二批文史类 477分

理工类 379分

高职（专科）文史类 200分

理工类 200分

辽宁

本科文科：461分 理科 368分

自主招生： 553分 理科 517分

专科文科： 180分 理科 180分

（高职、提前专科）

内蒙普通本科一批文史科：501 理工类：478普通本科二批文史类：399 理工类：336普通高职高专文史类：160 理工类：160

广西

本科一批文史类 547分

理工类 513分

本科二批文史类 403分

理工类 345分

高职（专科）文史类 200分

理工类 200分

云南

本科一批文史类 575分

理工类 530分

本科二批文史类 490分

理工类 430分

专科文史类 200分

理工类 200分

湖北

一本文科 561分 理科 512分

二本文科 441分 理科 375分

专科文科 200分 理科 200分

天津

本科文史类： 436分

理工类： 407分

25日公布：河南、西藏等地

26日公布：湖南

填报志愿时间要留意

除了高考成绩查询时间，此前，多地也公布了今年高考的志愿填报时间。

如天津将6月25日至6月29日中午12时设为普通本科院校的志愿填报时间，7月28日至7月30日中午12时则为高职（专科）院校的志愿填报时间。

再如，黑龙江组织考生分三次填报高考志愿。第一次为6月25日9时至6月27日12时，第二次为6月28日9时至7月3日12时，第三次则为7月31日9时至8月4日12时。

相比于上述两地的分次填报志愿，重庆则为各类志愿填报安排了统一时间，具体为6月26日至28日18：00。对此，重庆市教育考试院还特别提醒考生，一定要牢记填报时间，在规定的时间内填报，错过将无法补报。

警惕“野鸡大学”（含392所名单）

另外，考生和家长们还要留神社会上有些不法分子利用考生的求学心理，给考生的志愿填报埋下陷阱，特别是通过“野鸡大学”、虚假大学来实施对考生诈骗的行为。

截止2018年6月21日，上大学网可查询到的虚假大学有392所，部分“野鸡学校”被曝光多次仍换个域名继续存在。

提醒考生，填报高考志愿别上当！

责任编辑：张岩