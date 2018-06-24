各地高考分数线公布的都在这 “野鸡大学”要警惕

原标题：最新！各地高考分数线公布的都在这了！这些“野鸡大学”要警惕！
从6月22日开始，各省陆续公布2018年高考成绩及分数线。
截至目前，已有北京、宁夏、安徽、江西、重庆、浙江、河北、四川、甘肃、广西、辽宁、贵州、内蒙等17省公布了高考成绩。
各地分数线一览
北京
本科一批文科 576分
理科532分
本科二批文科 488分
理科432分
安徽
本科一批文史类 550分
理工类 505分
本科二批文史类 486分
理工类 432分
高职（专科）文史类 200分
理工类 200分
宁夏
一本文科 528分 理科 463分
二本文科 498分 理科 432分
三本文科 418分 理科 352分
江西
一本文科 568分 理科 527分
二本文科 496分 理科 447分
专科文科 160分 理科 160分
重庆
一本文科 524分 理科 524分
二本文科 434分 理科 428分
专科文科 140分 理科 140分
浙江
第一段分数线：588
第二段分数线：490
第三段分数线：344
甘肃
本科一批文科 502分
理科 483分
本科二批文科456分
理科 436分
本科三批文科 380分
理科 370分
河北
本科一批文史类 559分
理工类 511分
本科二批文史类 441分
理工类 358分
专科文史类 200分
理工类 200分
四川
一本文科 553分 理科 546分
二本文科 492分 理科 458分
专科文科 190分 理科180分
吉林
第一段文史类：542
理工类：533
第二段文史类：490
理工类：405
第三段文史类：316
理工类：283
贵州
本科一批文史类 575分
理工类 484分
本科二批文史类 477分
理工类 379分
高职（专科）文史类 200分
理工类 200分
辽宁
本科文科：461分 理科 368分
自主招生： 553分 理科 517分
专科文科： 180分 理科 180分
（高职、提前专科）
内蒙普通本科一批文史科：501 理工类：478普通本科二批文史类：399 理工类：336普通高职高专文史类：160 理工类：160
广西
本科一批文史类 547分
理工类 513分
本科二批文史类 403分
理工类 345分
高职（专科）文史类 200分
理工类 200分
云南
本科一批文史类 575分
理工类 530分
本科二批文史类 490分
理工类 430分
专科文史类 200分
理工类 200分
湖北
一本文科 561分 理科 512分
二本文科 441分 理科 375分
专科文科 200分 理科 200分
天津
本科文史类： 436分
理工类： 407分
25日公布：河南、西藏等地
26日公布：湖南
填报志愿时间要留意
除了高考成绩查询时间，此前，多地也公布了今年高考的志愿填报时间。
如天津将6月25日至6月29日中午12时设为普通本科院校的志愿填报时间，7月28日至7月30日中午12时则为高职（专科）院校的志愿填报时间。
再如，黑龙江组织考生分三次填报高考志愿。第一次为6月25日9时至6月27日12时，第二次为6月28日9时至7月3日12时，第三次则为7月31日9时至8月4日12时。
相比于上述两地的分次填报志愿，重庆则为各类志愿填报安排了统一时间，具体为6月26日至28日18：00。对此，重庆市教育考试院还特别提醒考生，一定要牢记填报时间，在规定的时间内填报，错过将无法补报。
警惕“野鸡大学”（含392所名单）
另外，考生和家长们还要留神社会上有些不法分子利用考生的求学心理，给考生的志愿填报埋下陷阱，特别是通过“野鸡大学”、虚假大学来实施对考生诈骗的行为。
截止2018年6月21日，上大学网可查询到的虚假大学有392所，部分“野鸡学校”被曝光多次仍换个域名继续存在。
提醒考生，填报高考志愿别上当！
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