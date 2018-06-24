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各地高考分数线公布的都在这 “野鸡大学”要警惕

各地高考分数线公布的都在这 “野鸡大学”要警惕
2018年06月24日 09:52 央广网
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　　原标题：最新！各地高考分数线公布的都在这了！这些“野鸡大学”要警惕！

　　从6月22日开始，各省陆续公布2018年高考成绩及分数线。

　　截至目前，已有北京、宁夏、安徽、江西、重庆、浙江、河北、四川、甘肃、广西、辽宁、贵州、内蒙等17省公布了高考成绩。

　　各地分数线一览

　　北京

　　本科一批文科 576分

　　理科532分

　　本科二批文科 488分

　　理科432分

　　安徽

　　本科一批文史类 550分

　　理工类 505分

　　本科二批文史类 486分

　　理工类 432分

　　高职（专科）文史类 200分

　　理工类 200分

　　宁夏

　　一本文科 528分 理科 463分

　　二本文科 498分 理科 432分

　　三本文科 418分 理科 352分

　　江西

　　一本文科 568分 理科 527分

　　二本文科 496分 理科 447分

　　专科文科 160分 理科 160分

　　重庆

　　一本文科 524分 理科 524分

　　二本文科 434分 理科 428分

　　专科文科 140分 理科 140分

　　浙江

　　第一段分数线：588

　　第二段分数线：490

　　第三段分数线：344

　　甘肃

　　本科一批文科 502分 

　　理科 483分

　　本科二批文科456分 

　　理科 436分

　　本科三批文科 380分 

　　理科 370分

　　河北

　　本科一批文史类 559分 

　　理工类 511分

　　本科二批文史类 441分 

　　理工类 358分

　　专科文史类 200分 

　　理工类 200分

　　四川

　　一本文科 553分 理科 546分

　　二本文科 492分 理科 458分

　　专科文科 190分 理科180分

　　吉林

　　第一段文史类：542

　　理工类：533

　　第二段文史类：490

　　理工类：405

　　第三段文史类：316

　　理工类：283

　　贵州

　　本科一批文史类 575分

　　理工类 484分

　　本科二批文史类 477分

　　理工类 379分

　　高职（专科）文史类 200分

　　理工类 200分

　　辽宁

　　本科文科：461分 理科 368分

　　自主招生： 553分 理科 517分

　　专科文科： 180分 理科 180分

　　（高职、提前专科） 

　　内蒙普通本科一批文史科：501                    理工类：478普通本科二批文史类：399       理工类：336普通高职高专文史类：160       理工类：160

　　广西

　　本科一批文史类 547分

　　理工类 513分

　　本科二批文史类 403分

　　理工类 345分

　　高职（专科）文史类 200分

　　理工类 200分

　　云南

　　本科一批文史类 575分 

　　理工类 530分

　　本科二批文史类 490分 

　　理工类 430分

　　专科文史类 200分 

　　理工类 200分

　　湖北

　　一本文科 561分 理科 512分

　　二本文科 441分 理科 375分

　　专科文科 200分 理科 200分

　　天津

　　本科文史类： 436分

　　理工类： 407分

　　25日公布：河南、西藏等地

　　26日公布：湖南

　　填报志愿时间要留意

　　除了高考成绩查询时间，此前，多地也公布了今年高考的志愿填报时间。

　　如天津将6月25日至6月29日中午12时设为普通本科院校的志愿填报时间，7月28日至7月30日中午12时则为高职（专科）院校的志愿填报时间。

　　再如，黑龙江组织考生分三次填报高考志愿。第一次为6月25日9时至6月27日12时，第二次为6月28日9时至7月3日12时，第三次则为7月31日9时至8月4日12时。

　　相比于上述两地的分次填报志愿，重庆则为各类志愿填报安排了统一时间，具体为6月26日至28日18：00。对此，重庆市教育考试院还特别提醒考生，一定要牢记填报时间，在规定的时间内填报，错过将无法补报。

　　警惕“野鸡大学”（含392所名单）

　　另外，考生和家长们还要留神社会上有些不法分子利用考生的求学心理，给考生的志愿填报埋下陷阱，特别是通过“野鸡大学”、虚假大学来实施对考生诈骗的行为。

　　截止2018年6月21日，上大学网可查询到的虚假大学有392所，部分“野鸡学校”被曝光多次仍换个域名继续存在。

　　提醒考生，填报高考志愿别上当！

责任编辑：张岩

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