原标题：上海自贸试验区：出台25条新举措 扩大金融开放

央视网消息：上海自贸试验区管委会日前出台25项新举措，推动上海国际金融中心与自贸区建设联动，力争将上海自贸区打造成为扩大金融开放的新高地。

新出台的上海自贸试验区扩大金融服务业对外开放二十五条举措，涵盖了吸引外资金融机构集聚、便利外资金融机构落户、全面深化金融改革创新、金融服务科创中心建设、集聚发展高层次金融人才、构建与国际规则接轨的金融法治环境等方面。

其中，借鉴境外监管沙盒经验，深化上海自贸试验区银行业务创新监管互动机制，探索推进巨灾债券试点，全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度等创新机制亮点频现。

目前，上海自贸试验区正积极为外资金融项目落地开展相关协调服务。比如，建立上海自贸区外资金融机构落户服务团队，为外资金融项目办理工商注册和税务登记提供绿色通道；建立上海自贸区与金融监管部门的精准招商工作例会制度；为外资金融机构提供长期政策支持。

责任编辑：张岩