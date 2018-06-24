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广西发生山体滑坡民房被掩埋 该户人家有6口人

广西发生山体滑坡民房被掩埋 该户人家有6口人
2018年06月24日 11:02 央视新闻
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　　原标题：广西凌云县发生山体滑坡一民房被掩埋 该户人家有6口人

　　今天（6月24日）早上6点30分，广西百色凌云县玉洪乡乐凤村林瓦屯，因持续强降雨发生山体滑坡，一栋民宅被滑坡山体掩埋。据了解，被滑坡山体掩埋的这户人家有6口人，目前人员伤亡不明。当地已组织县、乡、村三级救援力量到达现场，正在全力救援。

责任编辑：张岩

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