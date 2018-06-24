单位1天用500张打印纸?巡察组：这里面肯定有猫腻

原标题：一天用500张打印纸？！巡察组眉头一皱，发现事情并不简单

“你们单位一天要用500张打印纸？”

“呃……”

近日，面对广东省广州市区委巡察第17组工作人员的问题，某被巡察单位办公用品管理员支吾半天回答不出，也无法提供打印纸领用记录。

为解决“地方小、人头熟、巡不深、察不透”等问题，2017年6月开始，广州在全市各区全面铺开交叉巡察工作。由11个区各派出3个巡察组，在市委的统一领导下，统一命名为广州市区委巡察第1至33组，并通过抽签方式确定巡察对象。第17组在对某单位开展巡察时，一个奇怪的现象引起了大家的注意。

“我们在翻阅该单位办公用品购置凭证时发现，这个单位每月支出等额资金购买办公用品，有悖于常理。”巡察组长石国荣介绍，他们将采购清单和对应发票进行整理分析，比对得出该单位打印纸的用量约为500张/日。

“我们认真研究了这个单位的业务特点、人员构成数量及岗位设置情况，他们总人数不多，部分人员还需要长期外勤作业，根本用不了这么多打印纸。”石国荣说，他们进一步调查发现，中央八项规定出台后，该单位的办公经费仍然每年递增20%左右，“这里面肯定有猫腻。”

通过一番抽丝剥茧，巡察组发现该单位存在部分办公用品的采购地点舍近求远（远至东莞、清远）、办公用品单价虚高（高出市场价十几倍）等问题。至此，该单位办公用品日常采购价格虚高、数量虚多的情况基本确定。

那么虚开发票的目的何在？多开出来的钱又到哪里去了？在巡察中，工作人员不动声色，在开展日常常规检查时，着重了解重点资金流向。功夫不负有心人，巡察人员最终发现该单位存在违规发放津补贴，并用大量非账上资金采购固定资产等问题。至此，资金去向问题也基本明确。

了解这些情况后，巡察组工作人员决定先放一个“烟幕弹”：当着该单位人员的面，连续拍摄了多张打印纸的照片，让其以为这就是巡察组关注的主要问题，从而放松警惕。随后单独找来该单位办公用品采购经办人进行突击谈话。

“今天找你过来，是想了解你们日常办公用品采购存在的问题。”面对谈话人员的问话，该经办人进门时严肃的表情顿时放松下来，他随即抛出早已准备好的“纸张使用量大，下一步积极整改”的说辞。

“你认为我们只是检查打印纸吗？”谈话人员的反问使该经办人顿时愣住。他下意识地拿起水杯喝水，眼神有意闪躲，低声否认存在其他问题。

“请你解释一下这个情况。”看到谈话人员出示涉嫌虚假采购等证据时，经办人无言以对。

“我交代……”经过一番心理挣扎，经办人最终承认了单位存在的开虚假发票谋取职工福利、违规购置办公设备等问题。目前，该问题线索已经移交纪检监察机关处理。

“交叉巡察是把利剑，要让利剑真正发挥威力，就需要在精准上下功夫。巡察人员要善于抓住细节、顺藤摸瓜，绝不放过任何蛛丝马迹，如此方能巡必有果，不辱使命。”石国荣说。

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张岩