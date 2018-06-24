原标题：“美台关系”空前好？ 陈水扁：美不会为台牺牲

[观察者网综合报道]据台湾《联合报》6月24日消息，最近美国两院通过所谓的“台湾旅行法”，又推动“国防授权法”，近日更是有美议员提案要求恢复与台“邦交”。台湾地区前领导人陈水扁今日通过时事评论节目“新勇哥物语”表示，台湾有自己的利益，当台湾的利益与美国的利益有所抵触时，美国是不会为维护台湾利益而牺牲自身利益的。特别是商界出身的特朗普算盘可是打的精得很！

“台美”真能建交吗？

陈水扁表示，美国资深联邦众议员罗拉巴克（Dana Rohrabacher）6月21日提案声称要求美国政府，着手准备恢复与台湾的“邦交”。其实，一切言之过早，台湾对美国而言，是悬而未决的。除非美国改变其对台的“一中政策”，但目前看不出来特朗普有意调整。

最近美国参众两院通过“台湾旅行法”，又有“国防授权法”的推动，可以说，特朗普上台后，基于美国利益，“美台”实质关系是空前的好。但是否也要小心当中美贸易大战，与区域战略冲突，一旦有了符合美国利益的解决方案摆中间，台湾利益可能又被摆一边？

陈水扁对此表示，没有错，几十年来，美国都在打“台湾牌”，台湾有自己的利益，当台湾的利益与美国的利益有所抵触时，美国是不会为维护台湾利益而牺牲自身利益的。特别是商界出身的特朗普，他算盘可是打的精得很！

此外，针对美台交往问题方面，外交部发言人华春莹曾回应称，台湾问题事关中方的核心利益，是中美关系中最重要和最敏感的问题，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国政策和中美三个联合公报规定，停止与台开展任何形式的官方往来和提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

责任编辑：吴金明