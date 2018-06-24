这名被“火速”免职的纪委书记 如今再卸一职

原标题：被“火速”免职的纪委书记，再卸一职

原任山西省长治市委常委、市纪委书记的马彪，在今年5月底被免职后，6月22日他再卸任长治市监委主任一职。

6月22日，长治市第十四届人大常委会第十四次会议决定接受马彪辞去长治市监委主任的职务请求；决定任命谷明为长治市监察委员会副主任，决定谷明为长治市监察委员会代主任。

5月30日下午，山西省长治市纪委书记马彪名单从长治市纪委监委官网上撤下，官网显示谷明担任长治市纪委书记。

据媒体报道，当时因对网络舆情处置不力，马彪被山西省委免职。

在此之前，有山西籍媒体人发文《一个满嘴脏话的纪检委书记》，文中主角正是马彪。文章称，网上热传山西省长治市纪检委干部监察室主任，因向该市地产商陈兆平索贿未果，于是联手市纪检委书记马彪，对举报人陈兆平进行疯狂打击报复。

文章还附了一段1分27秒的音频，据称讲话者为马彪，在这简短的讲话中，共出现了十多个“他妈的”以及更难听的脏词。讲话者还说：“我球事没有，怕球啥！”

5月30日当天，长治市纪委相关负责人对政事儿表示，“马彪同志可能调整到其他岗位上去了。”“谷书记是今天（5月30日）报到的。他不仅是我们纪委书记，还是市委常委。”

6月22日的长治市人大常委会，谷明以市委常委、市纪委书记的身份出席，并向宪法宣誓。

公开履历显示，谷明出生于1965年5月。1990年9月，他从大同矿区公安局刑警队借调到省政府办公厅工作，1年后任职于山西省政法管理干部学院。

1992年开始，他进入山西省监察厅，任主任科员，此后在山西省纪委监察系统工作了26年，2012年开始任省纪委监察厅案件管理室主任、省纪委监察厅案件监督管理室主任。2015年6月，他担任山西省纪委驻省安全生产监督管理局纪检组长、党组成员，直至今年5月调任长治。

离任的马彪出生于1962年，长期在山西工作，早年一直在企业任职。2003年正式转入仕途，先后任临汾市政府副秘书长，侯马市长、侯马市委书记等职。

2012年转入纪委系统，任山西省纪委党风室副厅级室主任，三年后“空降”长治市委常委、纪委书记。

马彪简历

马彪，男，汉族，1962年12月生，河北省武邑县人，1994年11月加入中国共产党，1980年9月参加工作，大专学历，工学硕士。现任长治市委常委、纪委书记。

1980.09——1982.09太原重型机器厂减速机车间铣齿工人

1982.09——1985.09山西广播电视大学机械专业学习

1985.09——1991.11太原重型机器厂总师办科技管理技术员

1991.11——1996.12太原重型机器厂综合技术处副科长、工程师（其间：1995.03至1996.12国家机械工业部重大装备司交流干部）

1996.12——1998.09太原重型机械集团技术质量部副部长（副处）

1998.09——1999.03太原重工股份有限公司总经理助理、纪委书记、综合部部长

1999.03——2000.01太原重型机械（集团）有限公司技术质量部部长兼党总支书记（正处）

2000.01——2003.01太原重型机械（集团）有限公司总经理助理，办公室主任、党总支书记

2003.01——2003.12太原重型机械（集团）有限公司总经理助理，技术中心党委书记、第一副主任

2003.12——2004.12临汾市政府副秘书长、办公厅副主任

2004.12——2006.06临汾市政府副秘书长、市政务大厅管理中心主任

2006.06——2007.05侯马市委副书记、代市长

2007.05——2009.08侯马市委副书记、市长

2009.08——2009.11侯马市委书记、市长

2009.11——2012.09侯马市委书记

2012.09——2015.08山西省纪委党风室副厅级室主任

2015.08——2017.03长治市委常委、纪委书记

2017.03——2018.05长治市委常委、纪委书记、市监察委员会主任

谷明简历

谷明，男，汉族，1965年5月出生，山西阳高人，1986年8月参加工作，中共党员，大学本科学历。

1984年10月至1986年8月在山西省警校公安专业学习；

1986年8月至1990年9月在大同矿区公安局刑警队工作；

1990年9月至1991年7月借调省政府办公厅工作；

1991年7月至1992年12月在山西省政法管理干部学院工作；

1992年12月至1993年3月任省监察厅主任科员；

1993年3月至2001年12月任省纪委监委主任科员；

2001年12月至2006年3月省纪委监委执法室助理调研员；

2006年3月至2008年1月任省纪委监委执法室正处级检查员；

2008年1月至2010年6月任省纪委监察厅执法室正处级检查员，期间：2009年09月至2010年9月挂职忻州市纪委副书记；

2010年6月至2012年9月省纪委机关党委专职副书记（正处级）；

2012年9月至2014年6月任省纪委监察厅案件管理室主任；

2014年6月至2015年6月任省纪委监察厅案件监督管理室主任；

2015年6月任山西省纪委驻省安全生产监督管理局纪检组长、党组成员；

2018年长治市委常委、纪委书记。

责任编辑：吴金明