陕西前首富被查 或涉榆林前市委书记胡志强案

原标题：陕西前首富高乃则被查，或涉榆林前市委书记胡志强案

陕西榆林前市委书记胡志强落马后，余震不断。被称为陕西“前首富”、陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司法定代表人高乃则近日被带走调查。知情人称，高乃则或事涉刚刚落马的胡志强。

《财经》记者 白兆东 | 文 李恩树 | 编辑

陕西榆林前市委书记胡志强落马后，余震不断。被称为陕西“前首富”、陕西兴茂侏罗纪煤业镁电（集团）有限公司（下称兴茂集团）法定代表人高乃则近日被带走调查。知情人称，高乃则或事涉刚刚落马的胡志强。

现年57岁的高乃则，系陕西省府谷县人，身兼19家公司的法定代表人，其核心企业为兴茂集团。

靠卖豆腐起家的高乃则，23年前进入煤炭行业，通过不断收购民营煤矿，数年内旗下拥有10余座煤矿。根据2011年福布斯中国富豪榜显示，高乃则以51.5亿元位列第198位，成为当年“陕西首富”。

知情人告诉《财经》记者，6月21日，为防止“高乃则被调查事件”影响兴茂集团的正常运行，兴茂集团所在地府谷县政府召开“高乃则关联企业”负责人座谈会。会议决定，兴茂集团旗下企业要加强安全管理，维持正常生产，府谷县政府帮助解决借款，以确保兴茂集团的正常运转。

实际上，作为当地纳税大户，府谷县政府曾多次施出援手。2014年，受能源市场持续下行影响，由兴转衰的兴茂集团，一度陷入资不抵债境地。府谷县政府为助其渡难关，通过府谷县国有资产运营有限责任公司向高乃则借款6亿元，期限为6个月。但高乃则未能如期还款。

当时，做出借款决定的是时任府谷县长辛耀峰。在担任府谷县长之前，辛耀峰长期在榆林市政府驻北京联络处工作，时任榆林市委书记为胡志强。

另外，榆林市政府驻北京联络处和中国扶贫开发协会在同一楼层办公，时任协会会长为胡志强父亲、此前曾任山西省委书记的胡富国。

知情人称，2010年1月14日，高乃则被聘为中国扶贫开发协会副会长，同时向中国扶贫开发协会捐款1000万元。

在胡富国任中国扶贫开发协会会长期间，不少榆林籍企业成为协会理事单位或常务理事单位。这些捐款企业，多数来自榆林神木、府谷两地，以私营煤矿老板居多。

接近辛耀峰的人士告诉《财经》记者，辛耀峰名义上是榆林“驻京办”主任，实际上和胡志强家颇为亲密。2018年3月4日，中央纪委监察部网站公布消息，陕西省佳县县委书记辛耀峰涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查，并被采取留置措施。这也成为陕西省监委组建后，首例采取留置措施的案件。

辛耀峰被查后不久，胡志强也落马。2018年6月12日，中央纪委监委网站发布消息称，陕西省卫计委党组书记胡志强涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

胡志强主政榆林期间，曾被榆林籍商人赵发琦实名举报（详情参见6月13日《财经》文章“陕西榆林前市委书记胡志强被查，曾被当地商人实名举报”）其事涉贪腐。

榆林知情官员称，胡志强还和全国政协原副主席令计划妻子谷丽萍熟络，中共十八大之前，谷丽萍多次赴榆林，多次由胡志强妻子陪同。

2017年2月26日至4月26日，中央第十一巡视组对陕西省开展巡视“回头看”。同年6月8日，巡视组在向陕西省委反馈巡视“回头看”的情况时，提到陕西矿产资源探矿、开采、经营及国有公司增资扩股的腐败问题还没有揭开盖子。

纵观山西反贪风暴，干部提拔任用，煤炭领域均为腐败高发地带。同为能源大市的榆林，从胡志强被调查开始，干部任用、矿产领域的探矿、开采、经营、国企增资扩股等问题，盖子正逐渐揭开。

现年55岁的胡志强，生于山西省长治市长子县丹朱镇下霍村，在榆林工作近10年。榆林多位官员告诉《财经》记者，胡志强被查后，包括高乃则在内，当地多位富商被带走调查。

责任编辑：吴金明