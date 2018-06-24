环球时报：对中国无可奈何 发达国家只能自吞苦果

原标题：对中国无可奈何，这次发达国家只能“自吞苦果”

一说起国外发达国家的先进之处，环境优美常常是一个被重点提及的话题。

但你不知道的是，这些发达国家的美好环境，恰恰是建立在他们把垃圾出口到中国的基础上的。

而随着去年中国全面禁止洋垃圾进口以来，众多发达国家，特别是西方的欧美国家就开始叫苦不迭，他们的媒体更是在不断抱怨中国的做法给他们带来的种种“伤害”。

不过，如今这些西方国家终于开始意识到，他们只能“自吞苦果”…。。

这两天，一些美国的媒体就再次报道了中国拒收洋垃圾，特别是废塑料后，给美国等多个发达国家的垃圾回收产业链条带来的巨大冲击。

而且由于全世界没有一个国家再有中国那种庞大的垃圾处理能力，这些发达国家可能不得不面临垃圾送不出去，只能不断堆在自己国家，导致 “垃圾围城”的局面。

而美国大媒体彭博社甚至在他们的报道中还使用了“中国给全世界丢下了一个1.11亿吨垃圾的大问题”这种很明显是在埋怨中国的标题。

不过，与以往不同的是，这次美国媒体抱怨声中，也有一些媒体开始呼吁自己的政府和国民通过立法等手段努力减少塑料袋等一次性塑料产品的使用。因为他们开始意识到，把自己造成的垃圾污染强加给中国，其实是一个不怎么光彩的事情。

美国知名杂志《Wired》就在一篇最新报道中写到，尽管处理废塑料在中国一度是个相当赚钱的行当，但近几年中国自己产出的废塑料已经越来越多，而来自境外的废塑料的质量则越来越差，所以出于经济和环境双重原因中国开始拒收国外的废塑料。

但另一方面，该杂志也表示，作为曾经世界上最廉价的废塑料垃圾倾泻场，中国在过去28年里也确实处理了全世界大量的废塑料垃圾。所以人们也不能把如今中国拒收废塑料后出现的垃圾堆积的困境简单怪在中国身上——毕竟，中国自1988年其进口的洋垃圾中有90%都来自高收入国家，其中欧洲的最多，然后是日本和北美的…。。

“这些国家的人们需要认识到，中国不过是在给他们处理他们的垃圾”。

同时，这篇报道还指出中国周边的越南、韩国和泰国等国家吸收洋垃圾的能力也已经非常饱和，而发达国家因为缺少垃圾处理的基础设施和资源，目前也无力处理自己生产的这些垃圾——甚至于美国一些地方都已经开始取消垃圾回收项目，统统进行填埋了……

所以，美国有人就希望政府还是通过立法尽可能从源头上减少比如一次性塑料的使用，甚至在国际上达成可以某种大幅度削减一次性塑料使用的协议。

诸如美国《华盛顿邮报》和美联社的报道也指出，因为没有任何一个国家能承担中国之前的洋垃圾处理量，所以没处倾泻自己废塑料等洋垃圾的美国等发达国家也不得不开始认真思考新的办法去对待与日俱增的废塑料等垃圾问题。

美国的一个全国性的垃圾回收组织“全美回收联盟”就呼吁塑料生产企业改变对一次性塑料产品的生产和使用办法，从而让这些产品更利于回收。英国最近则决定从明年开始禁止销售一切一次性塑料产品。而欧盟也因为中国的禁令开始考虑对塑料袋等一次性塑料产品征税，希望以此控制这种废塑料垃圾的数量，并提升欧洲地区自己的处理和回收能力。

这发生在西方发达国家的一幕幕，又不禁令耿直哥想起今年3月的时候，美国政府的代表在世界贸易组织上曾强硬地要求中国取消洋垃圾禁口令的事情，理由是中国的做法不仅伤害了美国的利益，还扰乱了全球垃圾处理回收供应链。

当时，我国外交部给出的回应是“虚伪”。

而结合今天一些已经 “开窍”的美国媒体的报道来看，我们更不难发现，要不是咱中国停止给发达国家处理废塑料等垃圾，不再惯着这些西方世界的富国，这些国家根本还不愿意改变他们制造这些洋垃圾的生活方式呢！

可话说回来，我们虽然不再给发达国家处理他们不愿意处理的麻烦，也要正视和严肃对待我们自己的麻烦，努力减少我国自身产出的废塑料垃圾。毕竟，我国庞大的人口基数决定了垃圾处理在我国仍然是一个非常严峻的挑战。

最后值得一提的是，就在西方媒体已经开始逐步醒悟，纷纷呼吁西方改变自己的时候，台湾的一些台独媒体却反而替这些西方国家数落起大陆来，甚至还嫌弃大陆拒收洋垃圾的决定导致台湾的垃圾进口量增加。

讽刺的是，台湾网友反而在吐槽说：为啥台湾要进口这些垃圾呢？

责任编辑：霍宇昂