原标题：王小洪亮相国际会议，揭秘这支联合国常备维和警队

近日，公安部常务副部长王小洪率团出席了联合国第二届警察首脑峰会。

根据官方消息，联合国自2016年起每两年举办一次警察首脑峰会，目的是为了强化警务工作在维和建和与应对全球及地区安全威胁方面的地位作用。在今年的会议上，有来自100余个国家的警察首脑和代表共400余人出席。

在21日的峰会上，王小洪做了大会发言，透露了中国常备维和警队的最新消息。

他说，中国历来重视维和行动并积极贡献力量，目前，中国已经完成330人的两支常备维和警队组建集训工作，并对400余名各国维和警察同时进行了培训。

常备维和警队？是不是听上去不明觉厉。别急，知道君给你详扒一下。

联合国首支常备维和警队

2015年9月，习近平主席出席联合国维和峰会并作出承诺，中国将加入新的联合国维和能力待命机制，决定为此率先组建常备成建制维和警队，并将在5年内为各国培训2000名维和人员。

2016年初，国务院和中央军委批准，由公安边防部队承担常备维和警队的具体组建任务。2016年12月22日，经国务院和中央军委批准，公安部常备维和警队在山东省东营市挂牌成立。由此，中国公安部常备维和警队成为联合国历史上首支常备维和警队。

那么，这和以前的维和警队究竟有什么区别？

在以往，维和警队是在接到任务后，经过报名和培训，然后前往任务区执行维和任务；常备维和警队不同，他们随时待命，承担的任务更有危险性和挑战性，同时也更突出“常备”、“应急”、“用之必胜”这三个特点。

拿目前中国已完成组建集训的两支常备维和警队来说，他们通过联合国的人员甄选和装备验收，列入联合国维和能力待命机制快速部署等级，可以在60天内部署到任务区。

王小洪在此次会议上提到的工作进展，可以说是对此前承诺的一次回应。

构建普遍安全的人类命运共同体

除了介绍常备维和警队的情况，中国在此次会议上还提出了几条建议，包括要全面加强维和任务区驻在国维护安全能力建设；要全面提升维和警务能力，提高维和行动效率，并注意听取出警国意见等。

王小洪说，中方将更加积极参与维和工作，向联合国推荐更多优秀人才，全力支持举办下届警察首脑峰会，并愿与各国分享中方在维和队伍管理方面的经验，提升维和警察的专业素质和纪律水平，共同构建普遍安全的人类命运共同体。

国际标杆：

中国维和警队保持“无一违纪、无一遣返”记录

知道君还注意到，一向低调的王小洪在此次会议期间还接受了联合国电台的专访，对中方的主张作了具体解释。

他说，维和任务区最终要实现持久和平，仅靠联合国在维和任务期间的投入和支持是不够的。我们倡导将提高驻在国自身能力作为维和的一项重要工作，把对驻在国开展执法培训、提供装备支持贯穿到维和任务开始前、执行中和结束后。联合国、成员国在重视和加强预防外交的同时，还应当考虑在建立任务区之前，派出执法能力培训团队，帮助建设防暴队等执法力量，提高其预防及应对冲突的能力，防患于未然。维和警察在执行维和任务的同时，根据联合国授权也应加强对当地执法人员的培训。维和任务结束之后，应继续开展培训和技术援助，保证其有能力维护好本国安全，扶上马送一程。

王小洪还对中国参与的联合国维和警察行动做了“自我评价”。

他提到，中国是安理会常任理事国中派出维和警察最多的国家，自2000年参与维和警务行动以来，已向东帝汶、波黑、科索沃、阿富汗、利比里亚、海地、苏丹、南苏丹和塞浦路斯9个维和任务区派遣维和警察2629人次，目前仍有23名中国维和警察在海外执行任务。同时，我们也做出了巨大牺牲，2010年，我国8名维和警察在海地地震中牺牲。

王小洪说，在执行任务中，中国维和警队坚持最高标准、最严纪律，始终保持“无一违纪、无一遣返”良好记录，成为各国维和力量的标杆，由此形成的队伍管理经验做法，对各国警队都有较强的示范效应。

责任编辑：吴金明