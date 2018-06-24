原标题：约谈两副省长后，中央督察组今严厉批评江西都昌

来源：长安街知事

随着中央环保督察“回头看”的不断深入，越来越多触目惊心的环境问题被集中曝光。今天，生态环境部再发力，通报了中央第四环保督察组在鄱阳湖进行的专项督察情况。

“在督察整改工作中只做表面文章，推进治理不力，全县近两年生态环境保护各项工作处于停滞甚至倒退状态，环境问题突出。”如此严厉的措辞，剑指九江都昌县委县政府的不作为。

都昌县毗邻鄱阳湖，域内拥有鄱阳湖三分之一的水域，被誉为“鄱阳湖上的明珠”。但督察组抽查发现，该县对第一轮中央环保督察交办信访问题整改不力，全县在垃圾处理厂问题整改、石材开采加工行业整顿、畜禽养殖污染防治等方面“敷衍整改”“假装整改”。

关注环保督察的小伙伴们可能已经注意到，近期通报中已频频出现“变本加厉”“敷衍了事”“包庇纵容”等表述。

“虽然启动之前会有一些预判，知道会存在一些走过场的情形，但是现场发现的一些问题确实触目惊心。”国家环境保护督察办公室督察一处负责人此前接受媒体采访时表示。

一家家企业之所以敢明目张胆对抗中央一级的环保督察，究其根本，是背后有领导干部不负责不作为甚至充当“保护伞”的情况。

在云南，罗平锌电股份有限公司废渣违规堆存依然如故，旧账未还，又欠新账。督察组发现，曲靖市委、市政府在制定督察整改方案时，只是简单将有关整改任务全部安排给县级政府承担，而将自己高高挂起，存在形式主义、官僚主义，甚至国家及云南省有关部门专门督办后，也未引起足够重视。

罗平锌电股份有限公司含铅废渣堆场集水严重、防渗膜破裂。

除了对于环保问题敷衍塞责、久拖不决，一些地方政府弄虚作假、乱作为的情况也被曝光。

在广东清远，黑臭河治理的上报资料显示：四条河水质监测均达到要求，公众评议结果为96%，资料还形象地描述了这些河涌“清澈见底、鱼类成群”的景象。而在督察组现场检查时，沿河居民觉得这就是个笑话。

“假装整改”绝非小事。无论是因官员的主观漠视，还是为利益所诱，都可能涉及要么是失职渎职，要么是腐败交易的职务犯罪。

对待“假环保”就得真问责。截至6月14日，中央环保督察“回头看”6个督察组已经立案侦查75件，拘留58人；约谈365人，问责630人，有力地震慑了环境违法行为。

“现在基层对于中央环保督察确实比对中央巡视组还重视，因为中央巡视组只巡视领导，而中央环保督察则连基层也要问责。”一位地方环保工作人员表示。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，为进一步发挥督察震慑效果，督察组约见地方官员的级别也再度升格。

近日，中央环保督察组先后约见了河南副省长刘伟和黑龙江副省长程志明，指出两省在边督边改落实工作中存在的一些突出问题，对做好下步工作提出明确要求。

6月6日，中央第一环保督察组副组长、生态环境部副部长赵英民约见刘伟时指出，河南省委、省政府对中央环境保护督察“回头看”工作高度重视，组织推进有力，工作平稳有序，但同时也存在一些薄弱环节，并就信息公开、宣传报道、边督边改和组织协调等方面提出了具体要求。

生态环境部副部长黄润秋则在约见程志明时强调，对2016年中央环境保护督察举报问题办理不到位或出现反弹、群众重复举报多、群众不满意件多、举报问题调查结论不属实比例高等问题要进行认真梳理分析，加大现场核查和责任追究力度；尽快查漏补缺。

这也是为地方政府划定了环保红线：无论是谁，不管级别多高，在生态环境保护问题上，只要越雷池一步，就必须受到问责。

前不久召开的全国生态环境保护大会强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。如果企业及地方政府仍阳奉阴违，试图通过“假装整改”蒙混过关，那真的是低估了中央环保督察的决心。

责任编辑：吴金明