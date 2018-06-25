上海奉贤一工地发生模架坍塌事故 已致1死9伤

原标题：上海奉贤一在建工地发生工伤事故 已致1死9伤
6月24日16：50分左右，上海奉贤区海湾镇发生一起安全生产事故，一在建小区工地发生模架坍塌事故，目前已致1人死亡9人受伤。
发生坍塌的是位于上海市奉贤区海农公路上的在建小区工地，目击者称：工地系碧桂园小区。记者从当地安监部门了解到：发生坍塌的是一栋在建的售楼处楼房的6层层面，当时，工人在6层做混凝土浇筑过程中，层面模架约300平米的范围突然发生坍塌，导致多名工人被压，现场工人随即先期自救，并立即拨打报警电话求助。
消防、公安接报后迅速赶赴现场，将多名被困人员救出，目前，已确认1人死亡另有9人受伤。
另据上海市奉贤区安监部门消息，2018年6月24日下午16：40时许，中天建设集团有限公司在位于上海市奉贤区海湾镇海农公路-海兴路路口东南角的碧桂园项目售楼处6层屋面混凝土浇筑过程中出现模架坍塌，坍塌面积约300平方米，现场部分作业人员被模板及钢管掩埋，现场开展自救，现事故造成1人死亡，9人不同程度受伤，伤者已送往上海市奉贤区中心医院进行救治，目前无生命危险。目前，消防、安监、建管委等部门还在现场指挥清理搜查。事故原因还在调查过程中。
（央视记者 王殿甲）
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