台当局“爱心泛滥”要秘密收难民？ 网友这样讽刺

原标题：台当局“爱心泛滥”要秘密收治难民？网友批：多关心小民疾苦吧！

[环球时报特约记者 李俊峰]对于各项社会福利保障“砍砍砍”的蔡英文当局，却“有暇”和澳大利亚搞“凯子（冤大头）外交”，签秘密协议接收难民？消息在周末传出后，立即引爆岛内舆论。

台湾“中时电子报”24日报道称，澳大利亚媒体22日披露，澳政府曾与台当局在去年9月秘密签署协议，澳方可把瑙鲁共和国有紧急医疗需要的难民送到台湾治疗，此举是为防止难民在澳洲接受治疗后，趁机申请在当地居留。据报道，澳政府曾寻求其他地区协助或接受难民医疗转移，但最终只有台湾同意签署有关协议。对此，澳内政部发言人表示，确实在去年9月与台湾签订协议，且已有数人在台湾接受治疗。据了解，一名伊朗55岁妇女曾到台接受心脏手术，现已返回瑙鲁；但另一名63岁罹患肺癌的阿富汗男子则坚持留在澳大利亚，拒绝被转到台湾。

据台湾东森新闻24日报道，英国《卫报》先前曾揭露，一对伊朗籍母子难民为躲避战乱，被澳大利亚官员安置于瑙鲁难民营，之后被转送到台湾的台安医院接受治疗。“中时电子报”回顾称，包括上述难民母子在内，于今年1月首批进入台湾接受治疗的难民，因不肯离台，最终被澳大利亚的边境部队到台强押出境。事后，难民还出面指控到台就医尚未完成就被强迫离院，使得“丑闻”引发国际关注。一名知情人士就此表示，“上次难民收治行动就已经闹得满城风雨，真的很难看，如今再送难民来台，难保不会再有事情发生”。

相关消息接连曝光，令岛内一片哗然。不少民众质疑，难民的医疗费谁来付？还有网友担心，接受治疗后的难民，若滞留台湾怎么办？更有民众谴责澳执法人员到台强制执行遣返工作，“台湾难道成了澳大利亚的租界？”

对此，台“行政院”发言人徐国勇24日接受记者电话采访时，不断要记者“去问外交部”，强调“外交部会说明”。台“外交部”则紧急“辟谣”称，相关媒体报道内容偏颇，台湾不可能让澳执法人员来台，且“一定会发出澄清”。

台湾“中央社”引述“外交部”发言人李宪章的说法表示，自今年1月起，台安医院已给十多名重症病患提供医疗照护。李宪章还宣称，瑙鲁是台湾在南太平洋的“坚定友邦”，且台瑙双边的医疗合作计划也已实行多年，台澳相关协议计划“也是帮助友邦”，彰显台湾作为国际社会负责任的成员应尽的责任。

有岛内网民投书《联合报》批评，台湾社会福利遭遇“狂砍”，当局竟然“爱心泛滥”。有网友讽刺称，台当局不惜用“凯子外交”，拿珍贵的医疗资源对澳大利亚“伸出援手”，如此“人间有大爱”的话，更是应多关心小民疾苦，而不是急于给别人交“投名状”，“投票的是小民，不是难民”！

责任编辑：桂强