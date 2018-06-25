原标题：少子化使台指考人数10年减半，今年仅5.7万名考生

[环球时报综合报道]“指考报名人数减少近一半！”就在大陆高考刚过，台湾大学入学方案中三大考试之一——“指定科目考试”（指考）也紧张到来。然而据台湾“中央社”24日称，由于少子化，加上考试入学分发管道名额逐年减少，指考人数也逐年递减，和10年前相比，报名人数减少近一半。

报道援引台湾大学入学考试中心的资料称，在2003学年度，有12.6万人报考指考，为历年之最，之后便逐年递减；2008学年度，报考人数减至9.4万人，跌破10万人大关；到了2017学年度，报考人数仅剩4.7万人。今年人数虽有回升，也仅有5.7万名考生。

据了解，台湾大学入学考试主要分为三种：大学学科能力测试（学测）、指考和科技校院四年制及专科学校两年制统一入学考试，前两类为高中生进入一般大学的主要渠道。

此外，近年来选择到大陆读大学的台湾学生稳中有增，“中央社”此前引用陆委会发言人邱垂正的话称，近5年来赴陆留学的台湾学生从2011年的1433人增长到2017年的2567人，并且大陆在就业紧张的情况下仍提供惠台政策。

除指考报名人数近乎“腰斩”，“教师老龄化”也是岛内高校头疼的问题。台湾《中国时报》此前报道，台“教育部”公布的数据显示，岛内大专教师50岁以上者占全体教师比例达54.4%，比2001学年增加36.1%，原因是师资员额成长停滞，教师年龄日渐增长，补进年轻教师人数有限。对此，台湾元智大学校长吴志扬一语道破：“若只拿得出香蕉，就仅能聘到猴子。”（李司坤）

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