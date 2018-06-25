澳商家接受中国支付方式 专家：信息会被中国利用

原标题：澳媒：澳商家用扫码支付，专家忧中企获数据

澳大利亚SBS新闻网6月24日文章，原题：没有钱包，没有烦恼：澳大利亚商店采用中国的支付App 维姬·杨（音）支付她买的东西，没用现金，也没使用银行卡，而是用一个手机App。这名留学生只是用智能手机扫了下悉尼这家超市的二维码，几秒钟内交易就完成了。这种做法在冯的家乡北京非常普遍。现在，她也能在越来越多的澳大利亚商店这么做了。

澳各地的超市和药店及一些出租车公司都开始接受中国的移动支付，以期充分利用人数日益增多的赴澳中国游客和留学生。悉尼唐人街附近一家商店7个月前开始使用支付宝，该店经理玛利亚娜·尤达斯说：“我们在澳有很多中国顾客，这种支付方式很好，吸引到更多顾客来店里。”

支付宝澳洲公司负责人表示，该公司将服务扩展到海外，让中国顾客可以用熟悉的方式付款。但批评人士警告说，新支付方式并不能确保顾客在澳花费更多。“对零售商、餐馆或商店来说，这不一定意味着收入大幅度增加”，中澳企业咨询公司UWai创始人西蒙·亨利说，“对中国消费者来说，这只是一种方便的支付选择。”

还有一种担心是，这些App背后的（中国）科技巨头公司能接触到大量数据。墨尔本大学法学院副教授珍妮·帕特森说，无论顾客在世界哪个地方，支付宝和微信支付等（中国）公司都能跟踪到他们的客户，如今他们也将知道澳大利亚企业是如何经营的。珍妮说，（中国的科技巨头）与谷歌、亚马逊或苹果公司一样，收集人们的大量数据，“他们把这些与从其他渠道获得的数据结合，就能全方位了解我们的购物习惯、政治信仰和与其他人的互动”，“获得的数据越多，就越能在选择购买什么和出售什么等特定方向影响人们。我们不知道这些信息在中国会被如何利用……我们不了解规则，不知道这些信息会被传送给谁。”她建议有必要进行管理，以确保消费者权利得到保护。

但对一些人来说，这是他们准备承担的风险。留学生克里斯·王说，这是当今数字经济不可避免的现实，“就像脸书、优步及其他很多事物一样，这是大数据时代，不是吗？如果他们没有此类个人信息，如何能为你提供更好的服务？”（作者莉蒂亚·冯，陈一译）

责任编辑：桂强