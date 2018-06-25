反对没用 中国军机又获准降落菲律宾达沃机场加油

原标题：反对没用！中国军机又被获准降落菲达沃机场加油
[环球时报综合报道]菲律宾Rappler新闻网24日援引菲总统府的消息称，一架中国军机于23日降落在菲律宾达沃机场加油。这是继本月8日一架中国飞机降落达沃加油后，第二次有中方飞机降落该机场。
菲总统府发言人罗克24日说，中国军机降落加油获得所有许可，也遵守了所有规程。菲律宾ABS-CBN新闻网援引当地菲驻军透露的消息称，中国军机23日12时18分降落达沃机场，12时59分起飞离去。有消息人士告诉《菲律宾商报》，这架军机是解放军空军的伊尔-76战略运输机，系结束在新西兰的军演之后降落达沃机场加油。
上一次有关中国飞机请求降落达沃机场的消息传出后，一度引发菲国内一些人不满。有反对派议员甚至在菲参议院炮制一项决议案，要求调查为什么中方飞机频繁降落在总统杜特尔特的老家。有反对派议员声称，中方运输机降落达沃，有必要调查一下它卸下了什么，又装走了什么。
《菲律宾商报》称，在本月初中国飞机降落之后，菲中双方都作出解释。中国驻菲律宾大使赵鉴华说，菲律宾不必为此担心，中国没有打算对一个友好邻国发动战争。菲总统府发言人强调，中方飞机请求“技术性降落”完全正常，菲方如有类似需求，相信其他国家也会予以协助支持。该报称，事实上就在中国军机降落的前一天（22日），一架澳大利亚空军C-17运输机也曾在达沃机场降落。澳方军机降落达沃的情况比较罕见，原因不明。（甄翔）
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