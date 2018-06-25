世界杯中国存在感刷屏 港媒：中国品牌强势崛起

原标题：俄罗斯世界杯“中国存在感”刷屏 港媒：中国品牌强势崛起

[环球时报综合报道]世界杯激战正酣，全球无数球迷正享受着足球带来的快乐。截至目前，这场四年一度的盛事进展顺利，超出一些西方人士此前的预期。赛前不被看好的东道主俄罗斯队更是大放异彩，以两场大胜暂列小组榜首。这让有些一贯对俄罗斯怀有敌视态度的西方人坐不住了，“需要对俄罗斯球员加大药检力度”的呼声从美英两国冒出。球场之外，西方有些人对俄罗斯的另一项“胜利”更是耿耿于怀——莫斯科借世界杯推进外交，打破西方抵制，“普京成为世界杯的赢家”。“俄罗斯利用世界杯掩盖坏消息”“世界杯不会给普京带来全球影响力”等“嘘声”也在西方媒体上响起。确实挺小心眼的，让世界杯狂欢季更纯粹点不好吗，何必非要加点“政治作料”？好在在球迷巨大的热情面前，这点小算盘摆弄不出多大的响声。俄国家新闻社23日回应西方的攻击：“用一句话说，犬在狂吠，世界杯仍在继续进行。”

与西方的挑刺不同，世界杯开幕这些天来，《环球时报》记者在俄罗斯感受最深刻的是人们对足球的热情以及狂欢氛围。在莫斯科的足球公园、球迷中心等地，到处都能看到不同国家的球迷一起娱乐，互相加油打气或是幽默调侃的场景。以前曾出现过俄罗斯和英国球迷打架的事件，但这次记者在红场看到，来自俄英等多个国家的球迷聚在一起玩转花式足球。一名巴西球迷告诉记者，这里的组织工作有条不紊，“一切都很完美”。

“一个欢乐的国家”，德国《法兰克福汇报》称，现在俄罗斯整个国家处于世界杯的热情中，尤其是球队的胜利激发了俄罗斯人的情绪。

中国也是一些外媒重点捕捉的话题。美联社24日称，尽管没有球队参赛，但中国在世界杯上的存在感却前所未有。球迷往往不会前往本国球队不参赛的国家，但中国球迷成群结队地来到俄罗斯，观看他们喜爱的球星。2010年世界杯有3300张门票分配到中国，2014年为7400张，这次则上升到4万多张，中国球迷跻身世界杯门票购票量前十名。

“2018年世界杯已有一个赢家：中国商业”，香港《南华早报》23日以此为题称，中国企业在2018年俄罗斯世界杯上空前亮相，标志着中国品牌、资金和产品在大型国际体育赛事上强势崛起。根据研究公司数据，预计中国企业贡献俄罗斯世界杯广告总收入的1/3，高达8.35亿美元，是头号广告大户。世界杯19家赞助商中，有7家是中国企业，同样创下纪录。

[环球时报驻俄罗斯、德国特派特约记者 屈佩 青木 柳玉鹏 魏辉]

责任编辑：桂强