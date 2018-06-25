澳媒：澳企想去中国进口博览会 台湾称呼别犯错

原标题：澳媒：想去中国进口博览会，台湾称呼别犯错

[环球时报综合报道]《澳大利亚金融评论报》24日称，用称呼台湾为“国家”来“冒犯”中国的外国企业，恐面临不被邀请参加11月在上海举行的首届中国国际进口博览会的风险。

报道称，澳大利亚预计有超过100家出口型企业参与中国国际进口博览会。这批企业将加入由澳大利亚贸易部长史蒂文·乔博所率的代表团。该报说，此次活动将成为世界各地成千上万家企业寻求进入中国蓬勃发展的消费市场的契机。但据一名中国政府消息人士称，在台湾等敏感问题上“冒犯”中国的企业不大可能被邀请参展。

《澳大利亚金融评论报》说，尽管北京不太可能会在公司注册参加博览会的问题上发布行政指令，但有在中国工作的企业高管表示，他们对这些言论并不感到意外。“我们必须要遵守规矩。”一名帮助外国公司在华经营的顾问这样说道。（李司坤）

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