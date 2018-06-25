尼总理一回国就谈访华收获:两国制定长期援助草案

原标题：尼总理一回国就分享在华收获：两国制定了“长期经济援助草案”

[环球时报记者 赵觉珵]在结束为期6天的中国之行后，尼泊尔总理奥利24日回到国内。一抵达位于首都加德满都的特里布万国际机场，奥利就与媒体记者们分享他在中国的收获。尼泊尔《加德满都邮报》24日援引奥利的讲话称，此次访问“北方邻居”确保了与邻国的合作，也将帮助实现“繁荣的尼泊尔、幸福的尼泊尔人”的目标。

《加德满都邮报》称，奥利当天表示，他对中国的访问进一步加强两国在跨境铁路与公路连通等广泛领域的友好双边合作。他说，尼中两国已经为铁路、能源、交通、基础设施建设、旅游等领域的协议制定“长期经济援助草案”。

在奥利第二次以总理身份的访华之旅中，除北京外，他还访问了西藏拉萨市。奥利24日提到，尼中签署的关于连接铁路的协议是他此次访问最重要的文件。《今日印度》24日称，中尼两国签署了谅解备忘录，计划通过喜马拉雅山地区，修建连接西藏日喀则市与加德满都的跨境铁路。奥利说，这一跨境铁路项目能够推动尼泊尔加强与中国的连接，不过他没有透露该项目的细节。《今日印度》分析称，这是奥利在2016年短暂任总理期间与中国签署过境贸易协议后的第二项重大措施，“旨在减少尼泊尔对从印度进口商品的依赖”。

奥利此行还与中方签署重建友谊桥和热索桥协定、借道运输议定书、投资与产能合作谅解备忘录等合作文件。根据两国联合声明，奥利邀请中国领导人年内访尼。中国领导人对此表示感谢，并同意在双方方便时访尼，具体时间将通过外交渠道保持沟通。

对于奥利的中国之行，尼泊尔的另一重要邻国印度一直紧盯。“尼泊尔可以成为中印两个邻国之间的桥梁。”24日，多家印媒都以奥利的这一表态作为标题。印媒称，在接受中国《环球时报》专访时，奥利说：“我们不认为我们的邻国在尼泊尔为了地缘政治利益而相互竞争，如果有任何竞争，那也应该是为了友谊和发展。”

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