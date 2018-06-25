人民日报：总有人想吃香喝辣而不想吃苦受累

原标题：苦是人生的补药（人民论坛）

上世纪初，青年毛泽东在刻苦读书的岁月中，一直坚持“自讨苦吃”：烈日炎炎的盛夏，别人待在寝室摇扇避暑，他却赤背顶着骄阳暴晒；北风呼啸的寒冬，别人躲在屋里取暖，他却穿着薄衫于山谷中作“冷风浴”；雷鸣电闪的雨中，别人撑伞避淋，他却光着上身傲然进行“雨淋浴”。后来，毛泽东在谈及青年时代的吃苦经历时，常常提起“艰难困苦，玉汝于成”的古训。可以说，正是持之以恒地在苦境中练体魄、砺胆气，才铸就了一代伟人超凡的革命意志和坚定信念。

有哲人说，苦是奋进人生的一种补药，吃苦能补精神、补信念、补品格、补才能，使人生由苦至甜，走向理想的彼岸。

志从苦中砺。“精金美玉的人品，定从烈火中煅来；掀天揭地的事功，须向薄冰上履过。”古往今来，举凡抱负高远者，必先立志献身；献身信仰历程，必是“苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身”的艰辛磨砺。正是这样的人生淬炼，才使思想跃然升华、信念愈加坚定、毅力不断坚强、人格日臻完善，从而实现远大的人生抱负。朱德、贺龙等无数老一辈革命家，立志献身信仰，或舍弃高官厚禄，或告别富裕生活，矢志投身艰苦卓绝的革命斗争，皆经历了一个浴火重生的过程。正所谓，吃苦励志，苦生芳华。

才从苦中长。立学，是奋进人生的一门必修课。立学成才，尤须呕心沥血、渐入佳境的修炼与升华。正如著名学者王国维所阐述的三重境界：始而“独上高楼，望尽天涯路”，继而“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，终而“蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处”。有道是“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”，成才不惧苦，就能苦出才学，苦出功底，苦出硕果。

功从苦中建。没有汗水，难有收获；安于享受，难以建功。坚苦是拓荒者的底色，坚忍乃创业者的特质。哲人言，一切希望和理想，都要靠咬牙挺着，一直挺来成功的曙光。科学家发明创造的背后，是坚忍不拔的艰难攻关；体育健将摘金夺银的背后，是千锤百炼的艰辛付出；名师名角一鸣惊人的背后，是厚积薄发的艰苦练功。遵义草王坝村老支书黄大发，坚忍36年苦战，才凿通绕三重大山、过三道绝壁、穿三道险崖的水渠，彻底改变了山民世代缺水的命运。科学家南仁东，带着300多幅卫星遥感图，艰辛勘探了1000多处重峦洼地，终于找到安装“天眼”的最佳位置。无数建功立业者的经历表明：“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。

然而，在当今社会，总有一些既想舒心获得，又不愿苦心付出的“自在”者。有的只想吃香喝辣而不想吃苦受累，让梦想成了梦幻；有的想出彩而不想出力，让愿景成了泡影；有的想升迁而不想作为，让机遇成了“危机”。殊不知，天下没有坐享其成的好事。实现梦想的道路是艰难曲折的，但只要有吃苦开拓精神，必如习近平总书记所言：“山再高，往上攀，总能登顶；路再长，走下去，定能到达”。

责任编辑：桂强