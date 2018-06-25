人民日报：袁隆平沙漠水稻“世界波”折射创新力

原标题：水稻“世界波”折射创新之力（钟声）



从一粒种子的进化之路望开去，中国进步与发展的壮丽画卷令人惊喜

日前，由袁隆平带领的中国研发团队在阿联酋迪拜热带沙漠实验种植水稻初获成功，最高亩产超过500公斤，这是全球首次在热带沙漠成功实验种植水稻。按照合作计划，未来水稻有望覆盖阿联酋10%以上国土面积，形成大片“人造绿洲”，不但提升阿联酋粮食自给能力，而且改善当地生态环境。“整个阿拉伯世界都会将目光投向中国的这一新技术”“这将有助于改善沙漠生态，提升地区粮食产量”“中国将荒漠变为绿洲”……中东乃至世界媒体纷纷赞叹中国“水稻奇迹”。

其实，赞美中国“水稻奇迹”早就是一种世界级现象。去年中国两米高“巨型水稻”的图文报道掀起一阵火热的“世界波”，而一再刷新单产世界最高纪录的袁隆平“超级稻”更是令世界称奇。

“21世纪，谁来养活中国人？”22年前，美国世界观察研究所所长布莱斯·布朗曾提出这样的质疑，现在看来答案已经显而易见。中国不仅粮食产量稳步提升，还实现了农作物种植技术的突破。被称为“东方魔稻”的杂交水稻，不仅在中国多养活了7000万人，还逐渐推广到印度、越南、菲律宾等几十个国家和地区，得到了大面积的商业化种植。去年在中国，海水稻曾收获超过620公斤的亩产量。据预测，在中国种植1亿亩海水稻，按亩产300公斤计算，就足以养活8000万人口。全球有142.5亿亩盐碱地，由此足以看出这一科技成果对世界作出巨大贡献的潜力。

小小的种子，何以让中国屡屡书写举世瞩目的奇迹？科技创新是农业发展的重要动力，中国水稻走向世界的故事，正是中国农业技术走向世界的故事。迪拜沙漠，引入来自中国的“四维改良法”，要素物联网模组展示了神奇的“魔力”——水肥自动送达水稻根系部，土壤中渗出的多余水肥回收，运送至回收池供循环使用；地表装配智能喷洒灌溉系统，根据水稻不同时期需肥特点、土壤环境和养分含量状况，精确控制喷头和喷枪定时定量喷洒水分和养分……技术革新，让那些曾经的“不可能”一个个被抹去。

从一粒种子的进化之路望开去，中国进步与发展的壮丽画卷令人惊喜。“慧眼”卫星遨游太空，C919大型客机飞上蓝天，量子计算机研制成功，首艘国产航母下水，“海翼”号深海滑翔机完成深海观测，首次海域可燃冰试采成功……在一些前沿科技领域，中国已实现从后发到先发、从跟跑到领跑。“新兴科技将使中国成为世界下一个创新超级大国。”美国《国会山报》近日一篇报道中的观点就是人们的心声。哈佛大学商学院创业管理中心副教授斯科特·克米尼尔斯表示，中国拥有把大量不同高技术公司聚集在一起，建立一个庞大的、蓬勃发展的创新生态系统的潜力。

创新驱动的实质是人才驱动。从钱学森、邓稼先到袁隆平、屠呦呦，一大批杰出中国科学家不仅为中国乃至世界的科技发展作出巨大贡献，而且为增进人类福祉带来了巨大正能量。正如美国《橘郡记事报》所言，“中国成功的秘诀在于奋斗”。一个个志在创新的个体，敢于走前人没走过的路，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，为中国的创新发展带来了巨大活力。

中国创新的“世界波”是温暖的，造福于世界，也赢得来自世界的广泛赞誉。

责任编辑：桂强