外媒纷纷劝澳：修复对华关系 先摘“有色眼镜”

原标题：英法澳媒体纷纷规劝澳大利亚

修复对华关系 先摘“有色眼镜”（国际论道）



在近日的澳大利亚中国工商业委员会联谊日上，澳总理特恩布尔、外长毕晓普和贸易部长乔博等政商界要员悉数出席。一些澳媒认为，澳总理和外长在联谊日上的讲话，向中方释放出了缓和关系的明确信息。但也有分析指出，特恩布尔表现的善意有所保留，仍带着偏见与偏执。而从近期的诸多民调和澳媒报道来看，澳政府此前所持的对华不善的姿态在其国内正逐渐失去市场。

摇摆不定折射心态失衡

就在澳大利亚总理特恩布尔若有若无地对华释放善意之际，澳大利亚国内反华派又有新的举动。“华为因为国家安全关切面临5G禁令”，日前澳媒报道称，在澳大利亚即将公布的5G网络建设计划中，华为“几乎可以确定”被排除在设备供应商之外。

且不论结果最终如何，在澳近年来热炒“中国渗透论”、追随美国安全政策的背景下，中国企业被炒作为“安全威胁”已不是第一次。这次，外媒同样对中澳关系可能因此受挫表示担忧。

澳大利亚《悉尼先驱晨报》近日称，如果澳大利亚不修复对华关系，是会后悔的，而如果堪培拉禁止华为竞标5G项目，任何修复对华关系的努力都会遭遇挫折。

英国路透社则称，堪培拉有关禁止华为竞标5G项目的传言，正值澳大利亚政府推进限制中国影响的外国干涉法案寻求在国会通过之际。已经恶化的澳中关系将因为该法案迎来考验时刻。疏远中国的话，澳大利亚将招致中国进一步的贸易限制。

其实，近来澳大利亚对于中国表现出的敌意不止于此。

法国《世界报》网站此前就报道称，随着中国在南太平洋地区影响力的提升，部分澳媒有关“中国威胁”、“中国渗透”的报道频频见诸报端：警告瓦努阿图不要签署任何允许中国在当地建造所谓“永久性军事设施”的协议；对中国提出在瓜达尔卡纳尔岛投资表示“过分担忧”；甚至对中国企业在法属波利尼西亚的一座环礁上投资建渔场都紧张半天……

对此，舆论分析认为，中澳关系在近一年来遭遇挫折，折射的是澳政府对华心态的失衡以及外交自主性不高。

“诚然，对于安全机构的提醒应认真对待。但其他专家的评估也应得到重视——超过80位澳知名中国事务学者签署的公开信，认为没有证据表明中国‘要削弱澳大利亚主权’。”《澳大利亚金融评论报》近日刊文予以指责。

文章还提供了一组重要数据：2017年中国购买1160亿澳元的澳大利亚商品与服务，同比增长21%，比澳大利亚的其后四大客户（日韩美印）的总和还多，对华出口占到澳GDP的6%以上。对此，文章直言，“在特朗普政府不断削弱澳大利亚所仰赖的全球贸易秩序之际，维持中国对我们的庞大需求对保障澳经济前景至关重要。”

民众普遍视中国为机遇

《澳大利亚金融评论报》称，随着世界上的两个超级大国美中两国之间的关系经历根本性改变，在如何应对更加强大的中国——澳大利亚最重要的贸易伙伴——问题上的一场局部分歧已经变成一场激烈的舌战。在部分澳专家看来，主要存在于澳学界的这场论战，凸显了中国日益增强的重要性，而澳方在如何应对中国问题上可能并没有这么尖锐的分歧。

事实上，澳大利亚国内有关改善对华关系的呼声日益高涨，让澳政府越来越意识到，民意不可忽略。

6月初，路透社有报道称，由于堪培拉方面无法打破因双边关系紧张而在贸易问题上与中国陷入的僵局，澳大利亚民间的不满情绪日益高涨。据悉，多达6家澳大利亚葡萄酒公司陷入澳大利亚和中国之间的外交争端之中，其中包括世界上市值最高的葡萄酒公司。为此，澳葡萄酒行业机构称，特恩布尔必须尽快访华，以便让两国关系重回正轨。

路透社援引数据指出，2017年，葡萄酒生意给澳大利亚带来了8.48亿澳元的收入。“政府显然对中国政府有所担忧，但对我们来说，我们都必须意识到，中国是我们一个极其重要的战略伙伴。”路透社引述澳大利亚葡萄酒联合会的负责人托尼·巴特塔格伦的话。

这与绝大多数澳大利亚民众的看法不谋而合。

6月20日，日本共同社引述澳大利亚智库洛伊国际政策研究所近日所做的一项舆论调查称，在1200名调查对象中，82%的受访者认为中国是经济伙伴而非军事威胁。而在去年，选择中国为“经济伙伴”的受访者占79%。

“澳大利亚人在很多方面提防中国，但这并未削弱他们对澳中关系重要性的认知。”美国有线电视新闻网引述洛伊国际政策研究所研究室主任亚历克斯·奥利弗的分析称。该媒体还指出，从这项全国性的民调可以看出，澳大利亚人相信，中国代表的更多是机遇而非威胁。

“我们需要中国。”《澳大利亚金融评论报》更为直接地指出，如今，“美国优先”政策直接威胁到澳经济利益。在这种形势下，特恩布尔政府有必要采取决定性措施修复破裂的对华关系。

让目光越过分歧的迷雾

5月底，在布宜诺斯艾利斯，中国国务委员兼外交部长王毅向澳大利亚外长毕晓普指出：“澳方如果真心希望两国关系回归正轨并实现持续健康发展，就一定要摆脱传统思维，摘下有色眼镜。”

这一观点很快引起外媒的关注与认同。有分析认为，澳大利亚应该用更积极的态度看待中国崛起，同时回归基于国家利益的务实方式，与中国搁置分歧，就双方能够达成共识的问题进行合作，比如捍卫自由贸易。

澳大利亚前外长鲍勃·卡尔也在接受媒体采访时指出，在成为中国的伙伴问题上，外交仍是关键，各方需要进行坦诚的交流来解决冲突。

“今后20年中国是否会成为澳军事威胁，目前不可能有肯定答案。”洛伊国际政策研究所东亚项目主任梅丽登·瓦拉尔在《堪培拉时报》上指出，当前澳大利亚这种对中国模棱两可的态度，无助于发展健康的双边关系，而对华关系恰恰是澳大利亚未来繁荣的关键。澳大利亚上下应向中国民众展示，澳认为中国可以成为活跃于良好地区秩序的一部分。

在去年中澳迎来建交45周年之际，《澳大利亚人报》曾经刊文指出，让目光越过分歧的迷雾，这是两国目前的挑战。文章作者澳大利亚新南威尔士大学助理校长劳里·皮尔西指出，如今的中国已是世界第二大经济体，是澳大利亚最大的贸易伙伴、最大的游客和国际学生来源地，还是21世纪的澳大利亚实现经济成功的重要推动力量。他以研究成果转商用领域的现状举例称，无数研究显示，澳大利亚目前在这一领域的表现继续落在主要国际竞争对手后面。而作为世界上研发投入增长最快的国家，中国显然是那些世界级研究突破能发挥真正影响并走上全球商业化道路的目的地。

言下之意非常清楚，澳大利亚需要中国。这种需要存在于方方面面。

“在亚洲，我们开始迈入一个新的时代，它或许可被称为‘中国时代’。这个事实不仅涉及中国的财富和权力，还有影响——政治和社会的，不仅仅是经济的。”如澳大利亚《悉尼先驱晨报》刊文所言，这种影响大多数是友善的、对我们有益和受欢迎的，但“澳大利亚政界似乎对此没有做好准备，往往拒绝承认中国的影响力”。而现在，澳大利亚应该直面这一事实了。

责任编辑：桂强