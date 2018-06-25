媒体：四年一届的世界杯盛会不需要“足球流氓”

原标题：法眼看世界杯|盛会,不需要"足球流氓"

24日凌晨德国队对战瑞典队，在德国队不利的情况下，克罗斯在读秒阶段打进一记精彩的弧线球绝杀，帮助德国队死里逃生，也完成了对自己失误导致丢球的救赎，让德国队重新将出线的主动权拿在了自己的手中。据6月24日凤凰体育消息（姚雯/漫画）

足球，不止于足球。足球作为世界第一运动，绿茵场上的排兵布阵、你来我往，场外各类与之关联的事件也都能成为新闻的焦点。俄罗斯世界杯正如火如荼，除了各国球队之间球场上的对抗，各个球队球迷之间的对立也是一道风景：无论从新闻报道到各大球迷论坛，无论从街谈巷议到现场助威，球迷之间的对立也是足球竞技的重要一面。球迷阵营之间适当的对抗，是增加足球比赛观赏性、话题性的有趣一环：比如“梅吹”团体（梅西球迷）与“罗吹”团体（C罗球迷）就当世两位巨星之间孰优孰劣的论战；又比如德意志战车与三狮军团（德国队与英格兰队）、桑巴军团与潘帕斯雄鹰（巴西队与阿根廷队）等几个宿敌国家队球迷之间的对抗也往往成为新闻焦点。不过，这种球迷之间的对抗一旦越界，就产生了一种恶果—“足球流氓”，并成为足球运动的一个阴影。

历史上，以英格兰的足球流氓最为“著名”，“海瑟尔惨案”即是其“经典作为”。1985年5月29日，当利物浦与尤文图斯在布鲁塞尔海瑟尔体育场进行欧冠决赛对决时，因看台分配等问题，混在利物浦球迷中的足球流氓与尤文图斯球迷发生激烈冲突。冲突过程中，导致看台倒塌，造成39名尤文图斯球迷死亡，300多人受伤。利物浦最终输掉欧冠奖杯，且英国球队在事后被禁止参加欧洲赛事五年。近几年，足球流氓也屡兴事端。2016年欧洲杯比赛期间，臭名昭著的英格兰足球流氓与俄罗斯足球流氓发生激烈冲突，导致多人受伤，影响恶劣。因此，本届俄罗斯世界杯开赛前，如何防止俄罗斯足球流氓闹事，成为各方媒体密切关注的事项。

对于足球流氓的危害，除了倡导文明观球外，通过法律规范球迷行为、打击足球流氓具有必要性。2017年4月，俄罗斯颁布《球迷法》，对球迷的暴力行为进行严厉制裁，并将100多名足球流氓列入黑名单，并重点观察。深受足球流氓危害的英国，在其《公共秩序法》《体育事件法》中将“球迷滋事”列入扰乱治安，以暴力相威胁、打架斗殴、暴力骚扰等罪名，并规定了警察在处置中所具有的一些特殊、应急职权。在我国法律体系下，如果发生足球流氓滋事行为，则可能违反“治安管理处罚法”，将受到相应的治安管理处罚；情节严重的，则将触犯刑法，并视具体行为可构成寻衅滋事罪、故意伤害罪或聚众斗殴罪等罪名。

炎炎夏日，球迷热情似火，但也要理性观球、文明看球。足球，虽不止于足球，但也请止于足球。

（作者单位：北京市朝阳区人民检察院）

责任编辑：张申