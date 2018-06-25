布台“断交”后在台留学生求救:学分能转到大陆？

原标题：布台“断交”，在台留学生求救：已修的学分能转到大陆么？

蔡英文，真是把人孩子坑了……

距布基纳法索与台湾“断交”已过了一个月，对于在台留学生来说，这是十分煎熬的一个月。据台湾“中央社”23日报道，来自布基纳法索的在台留学生近日致信该国外交部，询问何时可转学到大陆，并要求已修过的学分获得承认，也希望让想在台湾完成学业的人如愿。但是迄今为止，他们却始终未获布政府的明确告知，也未得到台当局的关注。

致信布政府求救

据“中央社”报道，布基纳法索在台留学生近日致信布外交部长巴里，该公开信于20日刊登在当地网络媒体LeFaso上。这些学生说，“断交”近一个月来，始终未获布政府明确告知接下来该怎么做。学生们最为担心的是已修完的学分是否能转到大陆学校，以及大陆方面是否有相应专业的英语教学。LeFaso24日报道称，布外交部表示一切情况在“掌控中”，已有两所大陆大学表示愿接收这些学生，他们还可获得政府奖学金和免费住宿。

台布“断交”时的统计数据表明，布基纳法索有169名学生在台就读，包括88名正式学位生和81名语言类学生，其中有61人领取台湾奖学金。此外，布基纳法索有18人在台接受军事训练，包括陆军官校7人和空军官校5人，另有战院3人、陆院两人以及战研所1人。

台当局“视而不见”

仍留在台湾的布基纳法索留学生目前面临蔡英文当局的“视而不见”和表善意的学校“口惠实不至”的双重打击。据了解，现在这些学生因台湾“不补助非邦交国”政策，6月将失去各种奖助学金，意味着他们将立刻减少每个月新台币3万元的生活费及学费等补助。台湾有相关学校对外表示会加以补助，但从学生特地在国外发表的公开信可以得知，失去在台生存条件、无法获得自己国家协助的学生仍占多数。

布基纳法索留学生主要就读的台湾成功大学的副校长黄正弘在“断交”后随即宣布，“校方会依学生意愿辅导就学或另作安排”，绝没有“不管这些学生”的意思。黄正弘表示，成大会提供奖学金申请或在校工读机会，但这些学生需暂时先依赖亲友财力支持，或另寻布基纳法索其他奖学金资助。

台湾资深媒体人闵宗原表示，过去台湾遇“断交”后，确实已经“没有义务”继续补助“非邦交国留台学生”，但以往碰到这种情况时，还是会对该国留在台湾的侨民学生“以礼相待”。然而像目前这样“断交”一个月后还要学生发表公开信求救，过去前所未见，只显示蔡英文当局需要“邦交国”时就“各种金援有求必应”，“断交”后就把学生“如卫生纸般用过即丢”。

“断交”留学生麻烦多

与台湾“断交”后，在台留学生遇到这种困境已不是第一次。最近5个与台湾“断交”的国家中，冈比亚留学生最为幸运。当时是马英九执政时期，在台冈比亚留学生共有218人，其中8人攻读博士班，84人读硕士班，126人读本科，人数超过布基纳法索。“断交”后，时任台湾“教育部国际及两岸教育司代理司长”杨敏玲表示，“教育部”将尽速与“外交部”研商处理相关补助机制。虽然台湾奖学金专门提供给“邦交国”学生，但自费生并不太受影响，一些学校也针对公费生强调“帮冈比亚学生争取至少到一个学习段落再回国”。

蔡英文上台后，“断交”的4个国家留学生则面临大不一样的情况。圣多美和普林西比、巴拿马与台湾“断交”时，这些国家的学生想办法转到大陆继续求学，却因学分难以转换、上课使用语言不同、繁体字与简体字不同、选系方式不同等各种问题，许多学生甚至需要“从零开始”。如今布基纳法索留学生甚至公开“求救”，也难免会让还未“断交”的国家担忧台当局会不会太“冷酷无情”。

责任编辑：张玉