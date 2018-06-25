原标题：这个中美洲小国，如今一提起中国便会竖起大拇指！

图片报道：将于今年下半年竣工的巴拿马国际会展中心全景图

[环球时报赴巴拿马特派记者 王骁波 环球时报记者 白云怡] “巴拿马—中国自贸协定谈判会以一种让两国都满意的成果完成，因为这正是我们要找到的双赢之道。”巴拿马新闻网站“Panama On”6月23日的大胆预测来自巴拿马的决策层，也包含着广泛民意。6月13日，是中国与巴拿马建交一周年的日子，巴拿马总统府通过“推特”回顾去年总统巴雷拉访华时同中国领导人并肩走在红毯上的短视频，并在推文中写道：“巴中建交一年，就已在贸易、金融、旅游、海事和航空领域取得许多合作成果。”《巴拿马之星》等巴媒也在回顾两国建交一年来的收获时感慨：“与中国建立外交关系将给巴拿马带来巨大的机遇。”近日，《环球时报》记者来到巴拿马城，在有着“世界桥梁”之称的巴拿马运河边，探访巴拿马的新变化，感受着顺风顺水的中巴新关系。

新生活：不再拉闸限电

“与中国建交短短一年，所有取得的成果都令人印象深刻。”巴雷拉总统近日在政府会议上这样说。从巴中两国互设使馆、巴在上海设领事馆到简化签证流程，从总统访华到两国在23个领域签署双边协议、北京—巴拿马城开通直航，这一切都是在两国建交后短短12个月中完成的，且两国的交流合作还在不断增多。

随着两国在建交一周年之际宣布正式启动中巴自贸协定谈判，巴媒报道说，未来巴拿马的咖啡、牛肉、土豆等有望更顺利地进入庞大的中国市场。在过去一年中，一个名叫“巴拿马中国联合委员会”的机构在北京成立，以加强和推动两国间在经济、贸易和投资领域的合作。

一年前亲历中巴建交的巴拿马驻华使馆参赞林锦珍13日在社交媒体上祝福道：“庆祝巴拿马和中国建交一周年。巴中关系顺风顺水！”这位巴拿马华裔姑娘还配上去年中巴两国外长签署建交声明的历史性照片。若从19世纪中叶第一批华人漂洋过海来到巴拿马修建铁路开始计算，中国与巴拿马之间的交往其实已有160多年的历史。中餐馆、华人商店、华人银行……如今巴拿马城和科隆的街头时不时地会闪现带有汉字招牌的建筑。人口仅400多万的巴拿马，华人接近30万。据了解，巴拿马同台湾断绝官方联系后，台驻巴的办事人员撤得比较彻底，台巴政治联系不存在“藕断丝连”的情况。但此前来自台湾的华人和民企在当地仍有一些影响，如在科隆还有台企使用集装箱港口。中巴建交一年来，巴拿马人对中国有了更直接的认识。许多人如今一提起中国便会竖起大拇指。巴拿马城出租车司机里卡多告诉《环球时报》记者，以前他只知道巴拿马城几家中餐馆的具体位置，而现在他知道，是中国企业让他们告别了夏天的拉闸限电，是中国企业在科隆建造巴拿马最大、最现代化的港口，也是中国企业在巴拿马建造中美洲最大的国际会展中心。

里卡多所说的告别夏季限电要归功于中国金风科技。目前已并网的2014年一期（22台机组）和2016年二期（86台机组）风电场总装机容量达270兆瓦，占巴拿马全国总发电量的8%，约能满足10万户家庭的用电需求。两期工程均使用金风科技自主知识产权的设备，一期工程为巴拿马首个风电项目，二期工程为巴拿马体量最大的风电项目，巴拿马两任总统先后亲临竣工仪式并剪彩。金风科技巴拿马服务公司技术主管杨小平告诉《环球时报》记者：“巴拿马主要靠水力发电，水电占比达到一半以上，而风电的进入完善了巴拿马的电力结构。当地旱季时，降水少，但风大，风电的优势就凸显出来。风电场在旱季的发电量可达全年的90%，正好和水电形成互补。”风电场附近一家中餐馆的服务员安东尼奥说：“现在我们夏天可以吹上空调了。原来下午连空调都不能开，来吃饭的顾客都是汗流浃背。而自从4年多前风电场一期投入使用以来，就不用再限电了。”

中企给巴拿马带来充足电力，也改善了当地不少人的生活。金风科技巴拿马服务公司项目经理助理安娜·亚当斯说，2013年，金风科技的14名外籍雇员中只有3人有车，而现在基本人手一车。

新港口：见证中国高效

稳定的高收入让巴拿马人对进入中企工作充满向往，甚至一些人扔掉“铁饭碗”主动跳槽中企。毕业于巴拿马科技大学海事和港口工程专业的达里奥·拉莫斯曾在巴拿马运河管理局任职，监管运河扩建分包项目协议。当得知有机会进入中国岚桥集团投资建设的科隆集装箱港口项目工作后，他毅然从巴拿马人人艳羡的运河管理局岗位跳了槽。拉莫斯说：“建造如此大的港口在巴拿马历史上也不是经常有的，这更适合我的专业，也能让我获得在运河管理局没有的经历和磨炼。”

拉莫斯供职的科隆集装箱港口项目对巴拿马来说也是一个具有重大意义的项目。由岚桥集团投资打造的巴拿马科隆集装箱港口（PCCP）于2017年中巴建交前完成收购并正式动工。项目建成后，将拥有4个“超巴拿马型”集装箱船的专用泊位，成为巴拿马唯一可停靠15万吨级“超巴拿马型”集装箱船的港口，预计年吞吐量250万标箱。巴雷拉总统在该项目开工仪式上对参与投资建设的中国企业给予充分肯定和高度评价，认为“该项目开工建设标志着巴中经贸关系进入新阶段”。据了解，该项目将为当地创造至少2000个就业岗位，包括施工建设期间的800个工作岗位和建成运营后的1200个工作岗位。

《环球时报》记者从太平洋一侧的巴拿马城驱车一小时，来到在大西洋一侧的科隆，只见各式巨型货轮穿梭于港口，五颜六色的集装箱被整齐地排列在码头，一派欣欣向荣的景象。而在科隆东北方向一处名为“玛格丽塔岛”的小半岛上，大型履带式起重机、门式起重机、27米长臂挖掘机等大型设备正在忙碌着。正在项目工地干活的工人何塞以前在别的码头工作过，他告诉记者：“中国企业的设备和技术不亚于发达国家，项目建设的效率更是令人印象深刻。”

巴拿马运河管理局统计数据显示，目前中国已成为仅次于美国的运河第二大用户。巴中建交一周年之际，巴拿马海事局局长豪尔赫·巴拉卡特也公开表示，航运业是巴拿马的支柱产业，巴中建交后，双方经贸合作进入快速发展期，特别是在航运、港口建设等方面将取得重大进展。

新会展中心：中美洲最大

巴拿马城西南的阿马多尔长堤位于巴拿马运河太平洋一侧出口，地理位置优越。长堤上的一片建筑工地里，建筑工人们正热火朝天地建设巴拿马的新地标——巴拿马国际会展中心。这个由中国建筑工程总公司下属中建美国南美公司承建的项目自2016年9月开工建设，建筑面积达7万平方米，今年下半年竣工后预计每年能为巴拿马带来超过7亿美元的收入。建成后，每年一届的巴拿马国际博览会也将从老会展中心迁至新中心举办。

“得益于优越的地理位置和日益完善的海空港建设与航线开拓，国际会展和旅游行业每年都为巴拿马带来不菲的收益，逐渐成为该国的支柱产业。建成区域内最大国际会展中心的意义对巴拿马来说不言而喻。”中建美国南美公司副总裁李俊告诉《环球时报》记者，这个可容纳2.8万人的会展中心明年计划举办100场展会，平均每场持续两到三天。巴拿马总统巴雷拉两次到新会展中心项目工地视察，可见该项目在巴拿马人心中的分量。谈及中建进入巴拿马的机缘巧合，李俊回忆说，当时中建在巴哈马有一个40亿美元的度假村项目，巴雷拉在访问巴哈马时途经度假村，感觉设计建造有模有样，便问是哪家企业建的，然后就有了中建美国南美公司与巴拿马的合作。

据会展中心项目执行经理路易斯·马尔克斯介绍，中美洲地区目前还没有一个如此规模、如此现代化的国际会展中心，巴拿马与中国的建交让更多的中国企业进入巴拿马，带来大量就业机会的同时也将促进双边交流与合作，加速巴拿马的社会经济发展。马尔克斯激动地说：“我们将拥有中美洲最大的国际会展中心。项目上的700多名当地工人都为建设中美洲最大的会展中心而自豪！”公司设计经理安德雷曾在中国生活15年，他告诉《环球时报》记者：“我父亲在我去中国前就说，未来的中国充满机会，而中国和拉美的合作前景无限广阔。”安德雷认为，目前在巴拿马能感受到的中国气息日渐浓厚只是一个开始，中国和拉美之间的联系会越来越多，彼此也越来越相互需要。

中建在巴拿马还有一个名为“希望之城”的住宅建设项目，是巴拿马政府积极推动的低收入保障房项目之一，建成后将改善近1.3万当地人的居住条件。仅会展中心和住宅项目就给当地带来超过2000个就业岗位。难怪巴雷拉总统说：“中国在巴拿马经济发展中一直扮演重要角色。”

一年来，“中国热”带动了巴拿马的经济热，而在这个中美洲国家，也出现了“汉语热”“中国文化热”。如孔子学院在巴拿马落成、50名巴拿马学生组团到中国学汉语。据了解，这50名学生是从3000多名报名的学生中精心遴选出来的。《巴拿马之星》评论说：“我们必须让巴拿马民众了解到，‘中文热’将使巴拿马成为中国在中美和加勒比海地区最重要的市场。”

责任编辑：张玉