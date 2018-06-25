两位中央政治局委员过组织生活 都做了这件事

原标题：政治局委员是这样过组织生活的

来源：“长安街知事”微信公众号

“七一”将至，两位中央政治局委员不约而同做了一件事——回所在党支部过组织生活。

21日，广东省委书记李希以普通党员身份参加所在的省委办公厅综合调研一处党支部专题组织生活会；22日下午，天津市委书记李鸿忠以普通党员身份参加他所在的市委办公厅会议处党支部“七一”主题党日活动。

李鸿忠

两位政治局委员都为支部成员讲了党课，主题也相同——习近平新时代中国特色社会主义思想。李希指出，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想是党员干部的立身之本、立德之基、成事之要。既要带着深厚感情学，也要学以致用、知行合一。

“党员对党忠诚要从信仰开始，在心力上下功夫。”李鸿忠说，精神力量是最宝贵的力量。要怀有虔诚笃信的赤子之心，时刻从“两个维护”出发，锻造绝对忠诚，汇聚起上下同欲、攻坚克难的磅礴伟力。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，中央政治局委员回支部过组织生活、讲党课，是有明确制度要求的。

2016年10月27日，十八届六中全通过《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》。前者要求领导干部以普通党员身份参加所在党支部或党小组的组织生活，坚持党员领导干部讲党课制度；后者则要求中央政治局委员“自觉参加双重组织生活”。

几位兼任省区市党委书记的政治局委员，通常会选择“七一”前后作为回支部的日子。这次李鸿忠回支部时就说，在纪念中国共产党成立97周年之际，我们以参加组织生活的方式一起交心谈心、学习交流，庆祝党的生日，具有特殊意义。

2017年6月28日，时任上海市委书记韩正参加了他所在的市委督查室党支部纪念建党96周年“两学一做”学习教育专题组织生活会。当时是上海开展“两学一做”学习教育以来，韩正第三次参加他所在的党支部专题组织生活会。

回支部过组织生活，是密切联系基层的重要形式，政治局委员们通常会抓住机会、贯彻落实中央的重大部署。

2017年10月31日，习近平总书记带领中央政治局常委瞻仰中共一大会址和嘉兴南湖红船并发表重要讲话，引起强烈反响。北京市委书记蔡奇所在的市委办公厅会议处党支部党员们，纷纷拿出十多年前的入党志愿书，重温入党誓词，不忘入党初心；党员们还回到各自所在社区宣讲党的十九大精神，把更多身边人凝聚到党旗下。

蔡奇与大家交流学习党的十九大精神体会时说，每一名党员都要牢记入党誓词，重温入党志愿书，做到不忘初心，牢记使命。要始终牢记大会主题，深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，带着感情学、带着使命学、带着问题学、带着任务学、带着群众学，充分发挥党员的主体作用，把党的十九大提出的目标任务落实到首都工作的方方面面。

11月8日，重庆市委书记陈敏尔、市长张国清、市委副书记唐良智与党支部同志一道，瞻仰中共中央南方局暨八路军重庆办事处旧址、红岩革命纪念馆，缅怀革命先辈，重温入党誓词，并以普通党员身份参加所在党支部的组织生活会。

陈敏尔说，学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，重温入党誓词，必须牢记共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。初心是共产党人入党时的承诺，需要用一生去修炼和践行，这样的共产党人才能永远年轻。唯有不忘初心，方可告慰历史、告慰先辈，方可赢得民心、赢得时代，方可善作善成、一往无前。

作为支部成员，政治局委员会针对所在支部的具体情况，提出有建设性的意见要求。

2016年6月，韩正在组织生活会上强调，市委督查室要始终立足岗位职责，为市委决策提供有价值的工作建议。做好市委督查工作，必须始终坚持反映各项举措在落实过程中的真实情况，始终坚持反映基层一线和广大群众的真实感受，始终坚持反映重大改革和重点工作在落实中的突出问题。督查方法不拘一格，没有模式和定式，要加强随机暗访暗查，直插一线了解最真实情况。

2013年11月，时任广东省委书记胡春华到他所在的省委办公厅综合调研处党支部，参加组织生活，对综合调研处进一步做好文稿服务工作提出四点要求，并嘱咐他们要劳逸结合。

一要提高思想理论水平，要多读书、多思考、多积累，通过加强理论学习，获得认识问题的制高点和参照系，提高工作水平。

二要加强调查研究，更好地了解广东的省情，更好地推动理论和实践相结合，更好地从实际出发做好工作。

三要切实改进文风，按照习近平总书记倡导的“短、实、新”的优良文风，讲短话，讲实话，讲有新意的话，讲干部群众听得明白、有针对性的话。

四要有吃苦奉献精神，进一步树立拼搏奉献意识，务实肯干，奋发有为，同时，也要尽量做到劳逸结合。

责任编辑：张玉