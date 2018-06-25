原标题：何建中不再担任中央编办副主任（图|简历）
经济日报-中国经济网北京6月25日综合报道 中央机构编制委员会办公室版官方网站“编办领导”栏目近日进行更新，据最新名单显示，何建中已不再担任中央编办副主任。
据中国经济网人物库资料显示，何建中，1957年5月生，1994年起在中央编办工作，历任三司助理巡视员、一司副司长、一司司长、二司司长，2011年1月任中央编办副主任。
何建中简历
何建中，男，汉族，生于1957年5月，安徽安庆人，大学本科学历。1976年12月加入中国共产党。
1975年2月参加工作，在安徽省枞阳县下乡插队。
1978年8月在安徽大学经济系经济学专业学习。
1982年8月到劳动人事部工作，历任机关党委干部、团委书记，政研室副处长，地编司三处处长、综合处处长（期间，1990年7月至1995年7月任中华全国青年联合会第七届委员会委员）。
1994年8月到中央编办工作，历任中央编办三司助理巡视员、一司副司长、一司司长、二司司长。2011年1月任中央编办副主任。
2018年6月，不再担任中央编办副主任。
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