北京小客车指标申请结果公布

@交通北京：#北京交通资讯#[摇号]经审核，截至2018年6月8日24时，普通小客车指标申请个人共有2769423个有效编码（根据阶梯中签率相关规定，本期基数序号总数为12430084个）、单位共有78962个有效编码；新能源小客车指标申请个人共有230424个有效编码、单位共有8439个有效编码。审核结果于2018年6月25日9：00公布，申请人可登陆北京交通APP、北京交通服务号、北京交通订阅号、手机APP“北京汽车指标”、北京缓解拥堵网站（www.bjhjyd.gov.cn）或到各区对外办公窗口查询审核结果。

责任编辑：张义凌