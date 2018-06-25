美防长访华将与中方哪些官员会晤？国防部回应

[国防部新闻发言人任国强就美防长访华答问]

问：据报道，美国防长马蒂斯近日对记者称，他将于近期先后访问中国和韩国。请问能否证实？如属实，中方哪些官员将与马蒂斯会晤？双方将谈及哪些议题？

答：应中国国务委员兼国防部长魏凤和上将邀请，美国国防部长马蒂斯将于6月26日至28日访问中国。中国国家和军队领导人将会见马蒂斯，双方将就两国两军关系及共同关心的问题交换意见。

发展健康稳定的中美两军关系符合中美双方的共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方高度重视与美方发展军事关系，希望美方与中方相向而行，共同努力使两军关系成为两国关系的重要稳定因素。

责任编辑：张玉