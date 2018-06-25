解放军益阳舰绕台航行 台军声称“全程掌握”(图)

原标题：解放军益阳舰绕台航行 台军声称“全程掌握”

海外网6月25日电 台媒24日称，解放军054A型导弹护卫舰益阳舰23日绕行台湾东部海域，由台湾东部海域往北航行，并经由宫古海峡返回大陆。而对于益阳舰此次绕台航行，台防务部门又不出意外地声称，对这艘军舰动态均全程掌握，并吁请台民众放心。

据台湾“中央社”消息，根据日本防卫省统合幕僚监部发布的资料， 23日下午4点左右，解放军益阳舰由台湾东部海域往北航行，并经由宫古海峡返回大陆。台防务部门发言人陈中吉24日表示，对于这艘军舰的动态均全程掌握，期间并无异状，请民众放心。

陈中吉还称，台军依据“经常战备时期突发状况处置规定”派遣机、舰监侦掌握与应处，确保台湾安全。

解放军益阳舰23日绕行台湾东部海域。（图源：日本防卫省统合幕僚监部）

台媒称，此次益阳舰绕台航行，也是6月以来解放军军舰第2次在台湾东部外海航行。据台湾“联合报”6月22日报道，台军方人士透露，解放军“济南号”驱逐舰与“黄岗号”护卫舰，上周由彭佳屿附近经台湾东部海域南下，由巴士海峡向西，在台湾西南外海逗留，全程维持在所谓的台“防空识别区”范围内，距离小琉球最近时仅60海里，直到21日才穿越海峡中线，向西南方逐渐远离。

事实上，正如台媒早前所形容，解放军绕台几乎已常态化，都已不算新鲜事。此前，5月11日，解放军空军曾出动机群“双向绕台”，苏-35战机首飞巴士海峡；同一时间，解放军海军也出动了俄制956型驱逐舰“宁波号”和国产054A护卫舰“湘潭号”，进入台湾东北方海域，最近时离岸仅30海里（55.5公里）。台媒形容，当时台湾岛周围的海空“非常热闹”。

空军新闻发言人申进科大校当天表示，空军各级指战员牢记新时代使命任务，提升新时代打赢能力，捍卫新时代空天安全。空军还要按照既定计划，继续组织多型战机绕飞台岛巡航。空军有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。

对于解放军军机军舰绕台等事宜，国台办发言人马晓光也曾表示，解放军传达的信息十分明确，即我们有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋和行径，捍卫国家主权和领土完整。如果“台独”势力继续恣意妄为，我们将进一步采取行动。（海外网 姚凯红）

责任编辑：张玉