外媒称日加强小笠原诸岛安保:防范中国渔船采珊瑚

原标题：外媒称日本加强小笠原诸岛安保：防范中国渔船盗采珊瑚

资料图：小笠原诸岛的硫黄岛沿岸，自卫队扫雷部队进行水雷爆破处理训练。

日本《产经新闻》6月24日发表题为《日本在小笠原部署巡逻船》的报道称，日本海上保安厅计划在小笠原诸岛周边海域加强海上安全体制，在父岛部署巡视船，主要是因为2014至2015年中国渔船曾在小笠原海域偷采珊瑚。日本还计划在小笠原推进部署航空自卫队的移动式警戒管制雷达，监视外国飞机侵犯和接近日本领空的情况。26日是小笠原诸岛从美国回归日本50周年纪念日，小笠原诸岛在国土防卫上的重要性也在提高，日本将从海、空两方面加强应对有事的能力。

报道称，2014年9月至2015年1月，一天内出没在小笠原诸岛周边海域的中国渔船最多的时候可达200多艘，这些渔船来小笠原偷采珊瑚。当时仅靠部署在父岛的小笠原海上保安署的监视艇实在应付不过来，当时不得不请求性能更高的巡逻船援助。现在小笠原仍未部署巡逻船，依旧处于有事之际无法立即应对的状态。

为此，海上保安厅计划在小笠原增加人手和部署巡逻船。保安厅决定建设可容纳20人的住宿设施，现在常驻小笠原的工作人员是6人，巡逻船上的人员约为15人。

报道称，由于火山喷发导致西之岛不断增大，小笠原周边的专属经济区也在扩大。

报道称，2014年发生珊瑚危机之际，日本海上保安厅对航行路线进行分析发现，多数偷采珊瑚的渔船从中国福建省和浙江省出发，经过钓鱼岛周边，出现在小笠原海域。海上保安厅采取两面夹击战术，在钓鱼岛和小笠原进行警戒。据介绍，由于海上保安厅的行动奏效，近年几乎没有中国渔船到小笠原偷采珊瑚。

报道称，小笠原周边存在可卖出高价的珊瑚。海上保安厅表示：“将进一步增强海上保安署机制，随时准备应对不知何时卷土重来的偷采珊瑚的渔船。”

责任编辑：张玉