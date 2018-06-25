美刊称美海军秘密“海龙”武器遭窃密:中国已知情

原标题：美刊称美海军秘密“海龙”武器遭窃密：中国已经知情

“约翰·保罗·琼斯”号导弹驱逐舰发射“标准”-6导弹（美国《大众机械》月刊网站）

美国《大众机械》月刊网站6月11日发表凯尔·沟上的文章《什么是海军的秘密“海龙”武器？》称，美国海军和一个未知的防务承包商正在研制一种新的导弹。海军说，这种导弹将使其潜艇获得新的“突破性进攻能力”，以迎战敌舰。这种称为“海龙”的前所未知的武器据说把一个现有的美国海军平台与一种现有能力相结合，很可能是一种能够替代反舰导弹的多用途防空导弹的新版本。

《华盛顿邮报》近日作为重要新闻报道说，中国黑客入侵了一个海军承包商的计算机，窃取了614千兆字节的数据。被盗的数据涉及海军海底战争中心。该中心负责研发潜艇系统。该报报道说，被盗数据包括“信号和传感器数据、与密码系统有关的潜艇无线电舱信息，以及海军潜艇开发部门的电子战资料库”。

文章称，仿佛这还不够糟糕，它还包括有关海军新型“海龙”武器系统的数据。应海军的要求，《华盛顿邮报》没有公布关于“海龙”的一些关键信息，但确实指出，这种武器是供潜艇使用的超音速反舰导弹。根据海军的声明，这种武器是通过“将现有武器系统与现有海军平台相结合”所创造的“突破性进攻能力”。该武器将于今年晚些时候开始水下武器测试，并准备在2020年列装。

文章称，什么是“海龙”？可以肯定地说，由于这614千兆字节的数据丢失，中国已经知道。该导弹基于“现有的武器系统”这一事实是一个重要线索，它是超音速的这一事实也是如此。海军的所有四种进攻型导弹：“鱼叉”反舰导弹、“战斧”导弹、新型海军打击导弹和远程反舰导弹都是亚音速导弹。我们可以把这些武器排除在外。

文章认为，现有其他海军导弹有哪些符合这一标准？只有一个：新型“标准”-6型防空导弹（SM-6）。作为“标准”系列地（舰）对空导弹的最新发展，SM-6是为了由美国海军阿利·伯克级驱逐舰和提康德罗加级巡洋舰发射而设计，以保卫舰队免遭巡航导弹、有人驾驶飞机、无人驾驶飞机甚至短程弹道导弹攻击。该导弹唯一的缺点是，由于最初设计是为了用来击落飞行目标，所以它只有一个相当小的爆破弹头。

文章称，SM-6确实是超音速的。事实上，它可以以音速的3.5倍速度飞行。有趣的是，SM-6还能从其他海军资源中获取目标瞄准数据，其中包括E-2D“先进鹰眼”机载预警和控制飞机，以及F-35联合攻击战斗机。该系统被称为“海军一体化防空火控”（NIFC-CA）系统，它使任何机载平台都能将威胁目标瞄准数据转发给SM-6导弹。

文章称，在一次典型的交战中，在舰队前方飞行的E-2D“高级鹰眼”飞机可以侦测到一群来袭的反舰巡航导弹。由于巡航导弹贴着海面在低空飞行，所以舰队的雷达在它们靠得很近之前很难将其侦测到。但是，一架在高空飞行的E-2D飞机可以远程将目标瞄准数据传递给一艘护航驱逐舰，后者可以发射一系列SM-6导弹击落巡航导弹。这极大地提高了舰队自卫能力，尤其鉴于反舰导弹的速度逐步提高。

文章认为，即使SM-6不是“海龙”，那么真正的“海龙”也可能与之非常相似。美国海军的武库中确实没有任何其他超音速武器符合这种导弹的规格和能力，尤其是从其他装备上获取目标瞄准数据、使其成为一种非常有用的潜射武器的能力。另一方面，把SM-6安装在潜艇上也面临着相当大的工程学挑战。

文章称，但实际情况可能并不是这样。目前只是猜测，至少是在海军或中国不决定公布真实武器的细节情况下是如此。

责任编辑：张玉