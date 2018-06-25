半月谈批基层政策攀比：朝上头哭穷 在下面摆阔

原标题：朝上头哭穷，在下面摆阔 基层政策攀比，消耗了谁的资源

半月谈记者调研发现，基层个别地方出现了政策攀比的苗头：一方面，朝上头哭穷，看到别处有优惠政策，也要踏破门槛争取；另一方面，在下面摆阔，不断推出所谓更优惠、吸引力更大的政策，甚至脱离实际搞各种优惠工程和项目。

“不会叫，就没奶吃”

“2010年以前，在西部大开发政策下只搞到个石漠化治理项目，其他项目很少。”武陵山区某贫困县常务副县长告诉半月谈记者，因为不会叫，所以“没奶吃”。

该县财政局副局长表示，作为典型山区农业县，去年县级总收入才7亿多元，更多靠中央转移支付。尤其是脱贫攻坚的任务加重，资金远远满足不了发展需要。

尽管如此困难，当地还是在2015年底前咬牙修了两段高速公路。“总共配进去的资金是10个亿，那时财政收入才1个多亿。”这名常务副县长戏称，要10年不吃不喝，才还得上，这是小马拉大车，且本身还拉不动。

半月谈记者了解到，该地区的多个贫困县都在想尽办法争取高速公路、高铁铁路过境，民用机场、综合港区等项目也在大力推动。“有些上面虽然没批，但迟早会规划；要抢在前面，先动起来，最后好的项目和政策才能属于我们。”个别基层干部透露，类似这样的情况之前出现过不少，所以要早做打算。

半月谈记者还发现，一些贫困县为了缓解资金压力，依靠政策编制项目贷款也是绞尽脑汁。“现在政策性银行只允许做乡村振兴战略，就只能往这个方面靠，去取得贷款。”某县国有投资开发有限公司董事长说，之前县里已做过“四改一化一维”（改厕、圈、水、电，道路硬化，房屋维修），现在换用“人居环境提升改造”的名义再去贷款。

“打肿脸也要充胖子”

“存量项目转PPP模式，利润很薄，公司不愿进来，我们就搞套餐，3个新项目搭1个存量项目，等于吃几块肉送一块骨头。”武陵山区的这名常务副县长说，这是一项政策创新举措。

半月谈记者调研了解到，一些贫困地区为了招商引资，不惜投入重金打造工业园区。“你不投入，没政策就引不到凤。”某县的一位领导说。

政策期权，难以兑付。在乌江干流上的某县，县农牧局局长告诉半月谈记者，以前为发展网箱养鱼，县里给了养殖户10年的水域养殖权限，而其他地方都是一年一审批，导致现在抓生态环保拆除时难度较大。

“镇里成立了平台公司，把全镇所有建档立卡低收入户纳入，计划每户贷款2万元，投入到猕猴桃基地，等项目产生效益后分红。”某镇农业服务中心主任指着今年刚栽下的苗，无奈地表示目前贷款办不下来了，分红模式还得调整。

“为了面子活受罪”

“政策扶持资金需求量大、缺口大，天天开会脑壳都痛。”采访中，多位县财政局干部大吐苦水。

“你要的政策项目越多，配套进去的也越多。如果你不出这钱，就什么都没有。”一位县领导说，近两年从上头争取的项目，虽然匹配资金比例要求少了，或者直接就不讲匹配了，但拿到基层来实施，没有配套资金根本干不下去。专家表示，不切实际地申请项目政策不仅是一种资源的浪费和错配，而且会给地方带来额外的负担。

半月谈记者还注意到，一些贫困地区依靠政策红利推行住房等各式“免费午餐”。基层人士认为，过度帮扶、用力过猛，不仅超过农村发展水平和财政承受能力，还会激化贫困户和非贫困户之间的矛盾。

专家建议，基层政府必须进一步由依赖政策红利向依靠改革红利发展转变，转变思路，找准定位，挖掘地方发展潜力，依靠不断的改革创新才能实现高质量发展。

责任编辑：张申