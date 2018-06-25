黑龙江高考录取分数线：一本理科472分文科490分

原标题：黑龙江高考录取分数线划定：一本理科472分，文科490分

文/赵一诺 衣春翔 韩雪

24日，黑龙江省高考成绩发布，经省招生考试委员会审定，我省2018年普通高校招生录取控制分数线划定，本科一批院校：理科为472分，文科为490分；本科二批院校：理科为353分，文科为406分。

此外，本科体育院校文化课：理科为211分，文科为243分；本科体育院校术科（全省统考）为86分；本科艺术院校（含部分艺术本科提前批、艺术本科一批、二批院校）文化课：理科为223分，文科为240分。其他录取批次（含本科艺术院校全省统考专业课）的录取控制分数线，将分别于批次录取前划定发布。从24日开始，我省陆续向艺术类本科提前批录取院校及港澳院校提供有关考生高考成绩。7月8日开始进行提前批院校录取工作，并将陆续公布录取结果。

省招生考试院工作人员提醒，如考生对本人的高考成绩有异议，可于25日17时前，持本人准考证、居民身份证到报名所在市（行署）、县（市、区）招考办提出成绩复核申请。市、县招考办负责受理、汇总，并报送至省招生考试院。省招生考试院不受理考生个人的高考成绩复核申请。考生提交的复核审请应当写明考生姓名、性别、身份证号、准考证号以及申请复核的科目和事项。

来源：黑龙江日报

责任编辑：张义凌