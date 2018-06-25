吉林四平原副市长王宇涉嫌巨额受贿被提起公诉

原标题：（法治）吉林省四平市原副市长王宇涉嫌巨额受贿被提起公诉

新华社长春6月25日电（记者周立权）吉林省四平市原副市长王宇涉嫌受贿罪一案，经吉林省人民检察院指定管辖，由松原市人民检察院审查起诉。目前，松原市人民检察院已向松原市中级人民法院提起公诉。

松原市人民检察院起诉书指控：被告人王宇在担任梨树县副县长、四平市铁东区区长、区委书记、四平市副市长期间，利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）

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