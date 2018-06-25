2018年广东高考本科分数线：文科443分 理科376分

[刚刚，2018广东高考放榜，各批次录取最低分数线出炉！]
一、本科院校（含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校）
文科类：总分443分。
理科类：总分376分。
体育类：文化科总分300分，体育术科190分。
美术类：文化科总分280分，美术术科205分。
音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分。
（一）高分优先投档线（含自主招生、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价）
文科类：总分550分。
理科类：总分500分。
（二）重点高校招收农村和贫困地区考生（地方专项计划）
文科类：总分530分。
理科类：总分480分。
（三）高水平运动队
文科类：总分496分。
理科类：总分430分。
（四）解放军和武警部队院校
文科类：总分550分。
理科类：总分500分。
其中，陆军工程大学：理科类总分376分。
（五）订单定向培养农村教师人才（教师专项计划）
文科类：总分476分。
理科类：总分410分。
体育类：文化科总分300分，体育术科190分。
美术类：文化科总分280分，美术术科205分。
音乐类：文化科总分250分，音乐术科190分。
其中，华南师范大学：理科类总分480分；广州大学：文科类总分530分，理科类总分480分。
二、专科院校（含执行本批次最低分数线的提前批专科院校）
文科类：总分215分。
理科类：总分205分。
体育类：文化科总分200分，体育术科180分。
美术类：文化科总分190分，美术术科160分。
音乐类：文化科总分190分，音乐术科150分。
三、订单定向培养农村卫生人才（卫生专项计划）
（一）本科院校农村卫生人才专项计划
理科类总分410分。
其中，广州中医药大学：理科类总分480分。
（二）专科院校农村卫生人才专项计划
文科类：总分423分。
理科类：总分356分。
四、高等院校招收中等职业学校毕业生
（一）本科院校招收中等职业学校毕业生
文化科总分305分。
（二）高职院校招收中等职业学校毕业生
文化科总分160 分。
（三）高职院校招收退役士兵考生
文化科总分120分。
（四）高职院校招收内地西藏新疆班考生
文化科总分120分。
五、各类院校招收少数民族聚居地区少数民族考生
（一）本科院校少数民族班
文科类：总分380分。
理科类：总分320分。
（二）本科院校少数民族预科班
文科类：总分370分。
理科类：总分310分。
（三）专科院校少数民族班
文科类：总分360分。
理科类：总分300分。
六、其他预科班
本科院校边防军人子女预科班
文科类：总分350分。
理科类：总分290分。
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