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中国海警船巡航钓鱼岛领海 日方宣称“无法接受”

中国海警船巡航钓鱼岛领海 日方宣称“无法接受”
2018年06月25日 11:40 环球网
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　　原标题：中国海警船今巡航钓鱼岛领海，日本外务省抗议

　　[环球网 记者 屈腾飞]6月25日上午，中国海警船编队进入钓鱼岛领海巡航。日本外务省官员当天向中国大使馆表示抗议，日本政府还将首相官邸的情报联络室升级为官邸对策室。

　　日本NHK电视台25日报道称，北京时间上午9时左右，中国海警船编队进入钓鱼岛领海巡航。日本政府随即将首相官邸危机管理中心情报联络室升级为官邸对策室，负责对中方船只进行情报收集和警戒监视。

　　此外，日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治当日与中国驻日公使通话，抗议中国海警船侵犯日本所谓“主权”，宣称日本政府“无法接受”。

　　中国国家海洋局官方网站25日也发布消息证实，2018年6月25日，中国海警2308、2501、2166、35115舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。 

责任编辑：张玉

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