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台“总统府”网站将吴钊燮写成美国“外交部长”

台“总统府”网站将吴钊燮写成美国“外交部长”
2018年06月25日 11:45 环球网
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　　原标题：想美爹想疯了？台“总统府”网站将吴钊燮写成美国“外交部长”

吴钊燮变身美国“外交部长”？吴钊燮变身美国“外交部长”？

　　[环球网报道 记者 徐亦超]台湾联合新闻网25日消息，台湾地区领导人蔡英文25日出席“台湾民主基金会”15周年国际会议，全程以英文致词。不过，台“总统府”事后的新闻稿却出现错误，将陪同出席的“外交部长”吴钊燮头衔前冠上“美国”，变成“美国外交部长”。截至记者发稿前，台“总统府”网站在发现错误后已作更正，将“美国”二字删除。

　　事实上，美国并没有“外交部长”的称号，习惯是以“美国国务卿”称呼。美国外交工作也是由国务院负责，并不设外交部。

“总统府”新闻稿出现纰漏“总统府”新闻稿出现纰漏

责任编辑：张玉

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