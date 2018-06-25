日本人对苏炳添百米跑“认怂”的态度 配得上掌声

原标题：日本人“认怂”的态度，配得上掌声！
日本田联的田径指导表示，中国选手“比日本选手高一个档次”。
日本共同社6月24日报道称，22日在马德里举行的国际田联世界挑战赛男子100米项目中，中国运动员苏炳添以9秒91的成绩追平亚洲纪录，并大幅刷新了19日谢震业创造的9秒97的中国纪录。这给去年因桐生祥秀跑出9秒98成绩而沸腾的日本短跑界带来很大震动。
日本田联的田径指导山崎一彦23日就这一接近冲破9秒9的速度表示“非常优秀，比日本选手水平高一个档次，希望早日赶上”，称赞了连续两次挺进世界锦标赛决赛的名将苏炳添。
资料图
日本田联的强化委员长麻场一德表示期待称：“若条件合适，日本选手也会迎来这一时代。希望双方相互激励，共同提高亚洲的水平。”
报道称，在今年夏季举行的雅加达亚运会上苏炳添可能成为日本的竞争对手。在2016年里约奥运会4×100米接力中获得银牌、去年夏天的世锦赛上获得铜牌的日本选手饭塚翔太斗志高昂地表示：“在接力赛中我们的成绩震动了他，这次他还了回来。接下来该轮到我们了。”
番外：最后，让我们再回顾一下飞人苏炳添再破黄种人百米纪录的瞬间吧⬇️
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