蔡办新闻稿出乌龙：称台官员为“美国外交部长”

原标题：大乌龙！蔡办新闻稿竟称台官员为“美国外交部长”

海外网6月25日电 蔡英文今（25日）上午出席“台湾民主基金会”创会十五周年开幕典礼。在蔡英文办公室发布的新闻稿中，竟然将台外事部门负责人吴钊燮称为“美国外交部部长”。

据台湾《联合新闻网》报道，蔡英文办公室在新闻稿中指出，包括“美国外交部部长”吴钊燮、“民主基金会”执行长葛胥曼（Carl Gershman）、“台湾民主基金会”执行长徐斯俭、多位专家学者都出席了该项活动。

此事一出，立即引发网友骂声一片。

有网友表示，“想当美国人想疯了吗？要当部长也轮不到他啊！”还有网友直呼相关工作人员“没常识”，“美国还有外交部长吗？”

还有网友称蔡办此举“是想往美国脸上贴金，十分愚蠢！”

责任编辑：张义凌