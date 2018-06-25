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中国海警舰船编队6月25日在我钓鱼岛领海巡航

中国海警舰船编队6月25日在我钓鱼岛领海巡航
2018年06月25日 13:03 澎湃新闻
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　　原标题：中国海警舰船编队6月25日在我钓鱼岛领海巡航

中国海警2501中国海警2501

　　国家海洋局网站6月25日消息，25日，中国海警2308、2501、2166、35115舰船编队在我钓鱼岛领海内巡航。

　　来源：国家海洋局网站

责任编辑：张申

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