原标题：海南将建环岛旅游公路 全线1/5可看海

经济日报-中国经济网6月25日（记者 叶玮）据海南旅游发展委员会官网消息，近日，海南省出台了《海南环岛旅游公路及驿站概念规划》（以下简称《规划》）。

《规划》提出，环岛旅游带将打造一环、两心、四片、满天星，构筑环岛差异化旅游发展大格局。一环：环岛旅游公路，两心：海口综合服务中心、三亚综合服务中心，四片：北部休闲观光旅游区、东部健康养生旅游区、南部浪漫度假旅游区、西部人文探秘旅游区，满天星：50个驿站、80个营地、500个美丽乡村。

据介绍，旅游公路主线全长1040公里，连接线全长6000公里；旅游功能为主，交通功能为辅；公路环岛但未必近海，全线约1/5看海；设置双车道，红线宽度15米。旅游驿站共设46处，涵盖12个市县。

《规划》提出，环岛旅游公路的发展定位为“国家海岸一号风景道”，将打造海南首创、全国唯一、世界领先的环岛旅行生活体验公路。其中，旅游驿站功能板块为“基础+可选”组合模式，具备食、住、行、游、购、娱的功能；驿站根据功能分为观光暂歇型、深度体验型、综合服务型三类，根据规模等级分为小型、中型和大型；不同等级驿站均具备综合服务区、露营地、民宿木屋或精品酒店等功能。小型驿站规划的露营地可停放30辆房车，中型可停放60辆房车，大型可停放100辆房车。

据了解，相关部门将选择文昌七星山海探奇、木兰最美海角、五龙野奢湿地、白土民俗风情等四处作为试点研究驿站。

责任编辑：张申