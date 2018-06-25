北京福彩去年销售超46亿 这些花到哪里去了？

原标题：北京福彩去年销售超46亿，福彩公益金都花到哪里去了？

新京报快讯（记者 吴为）今日（6月25日）记者从北京市民政局获悉，该局日前公布了北京市2017年度地方留用福利彩票公益金筹集分配使用情况。2017年北京市福利彩票销售超过46.7亿元，全年北京地方留用福利彩票公益金也超过了8.6亿元。这些钱都花到哪里去了呢？

按照北京市民政局公布的情况，2017年北京市福利彩票销售467009.68万元。2017年北京市地方留用福利彩票公益金86729.623381万元。这8.6亿元留用的福利彩票公益金包括2017年当年北京市地方筹集福利彩票公益金（76352.761406万元），以前年度北京市地方留用福利彩票公益金结转结余资金（9690.355589万元），以及北京各区上解北京市地方留用福利彩票公益金（686.506386万元）。

2017年，北京市福利彩票公益金分配了84529.195164万元。也就是说，在地方留用的福利彩票公益金中，只使用了约8.45亿元。

那么，这些钱都花到哪去了呢？根据北京市民政局公布的情况，这些钱用于支持发展养老服务业（保障市民居家养老服务卡结算补贴、社会办非营利性养老机构床位运营资助、新建养老照料中心建设补助、95周岁及以上老年人补助医疗等延续政策开支，补助支持部分区开展分类开展居家养老服务改革试点和配套因素法分配支持居家养老服务）56912.42万元；用于补助医疗救助和高等教育救助资金3585万元；用于发展社会福利事业24031.775164万元。

其中市本级使用福利彩票公益金合计7845.5605万元。包括福利企业困难群体生活补助1500万元；资助福利企业技术改造及发展项目450万元；留守儿童和紧急庇护未成年人救助保护工作经费287.5605万元；民政最佳创新创优项目资助经费528万元；北京市慈善超市规范化建设经费198万元；全市捐助站点“五个一”标准化建设经费150万元；福彩公益金项目标识制作及项目宣传管理业务经费80万元；“三社联动”服务项目1000万元；节地生态葬补贴及城市公益性公墓业务补贴经费1344万元；和谐婚姻家庭建设经费190万元；精准救助试点项目198万元；资助社会组织公益性服务专项经费1920万元。

北京市民政局相关负责人表示，2017年北京市地方留用福利彩票公益金在确保全市养老服务更加贴近实际和保障全市各项医疗救助、教育救助等政策性开支的同时，有效推进了儿童福利、精准救助、“三社联动”、殡葬服务、福利企业等社会福利事业工作的实施，进一步提升了民生保障能力和民政服务水平，对提高困难群众的获得感幸福感安全感起到了积极作用。

据通报，2017年北京市地方留用福利彩票公益金结余资金2200.428217万元。

责任编辑：张义凌