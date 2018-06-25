140名新任副厅级干部接受廉政教育 6天上了这些课

原标题：新任副厅级干部6天上了什么课？140人接受廉政教育培训

140名新任副厅级领导干部，6天时间，接受怎样的廉政教育培训？

通过听课、学习讨论、观看警示教育片以及到廉政教育基地实地参观学习，学员们表示收获很大。

湖南省委党校德政楼，“忠诚、干净、担当”几个鲜红大字格外醒目。

6月18日到6月23日，湖南140名新任副厅级领导干部在省委党校进行为期6天的廉政教育培训。

6天时间里，学员们围绕如何成为忠诚、干净、担当的领导干部开展学习与讨论，期间还观看警示教育片《忠诚与背叛》，并到长沙市廉政教育基地实地参观学习。

“大家深刻感受到，这是补钙壮骨的一周，也是锤炼党性、升华思想，增长才干、提升本领的一周，还是改进作风、砥砺前行的一周。”培训结束，多名学员向记者表示，6天时间他们收获很大，回去之后一定把所学所悟贯穿运用到工作中，同时结合本职工作做好传达，把忠诚、干净、担当记在心里，落实到行动上。

学员们就审慎用权展开讨论

要学好党的理论，根本目的是坚定理想信念，首要任务要学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用以武装头脑、指导实践、推动工作。

6月19日上午，第21期新任副厅级领导干部廉政教育培训班在省委党校开班。

当天下午，学员们围绕讲话展开热烈讨论。部分领导干部特别谈到，作为新任领导干部，应该如何看到权力带来“鲜花掌声”的同时，更要看到权力背后潜在的“刀光剑影”，“要以如临深渊、如履薄冰的心态审慎用权”。

落马省管干部警示片中忏悔

20日上午，省委党校副校长、湖南行政学院副院长吴传毅教授就《深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想》进行授课。学员们虽然对此课题并不陌生，但依然表现出了高涨的学习热情。

“吴教授更加深入、系统、高站位地讲述了习近平新时代中国特色社会主义思想，我们收获很大，我光课堂笔记就记了满满十多页。”一名来自湘西州的领导干部称，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，是他接下来对自己工作的第一要求。

19日上午，学员们还观看了警示教育片《忠诚与背叛》。片中的主人公，都是湖南省2017年落马的省管领导干部，以周符波、李政科、蒋益民等人滥用职权、行贿受贿、失职渎职、违纪违法犯罪的典型案例为对象，深入剖析了他们腐化堕落的思想根源，揭示了他们一步步走向犯罪深渊的过程。

多名学员表示：警示片中人物追悔莫及的内心独白和忏悔，尤其触及灵魂、发人深省，“通往权力的路上，应该心怀敬畏，每一步都战战兢兢、如履薄冰”。

感想

深受鼓舞、启发与警醒

23日上午，为期6天的培训结束。结业仪式上，6名学员代表发言，畅谈此次学习的体会与感想。当天是周末，有学员表示，“这一周过得太快了，内心很不舍。”

“通过学习，我们深刻体会到，共产党人最可贵的品质是忠诚，修为的最高境界是干净，最过硬的作风是担当。”第一小组的学员代表，张家界市委常委、宣传部长郭天保说。

湖南日报社党组成员、社务委员、副总编辑赵成新说：“参加的培训很多，但这次培训最扣人心弦、最惊心动魄、最触及灵魂。”他说，培训通过领导讲话、专家授课、学员研讨等方式，进行廉政辅导、政治培训；通过观看专题警示片、参观长沙市廉政教育基地，以案释纪、以文施教，达到正面导向与反面警示相结合的目的，大家都深受鼓舞、启发与警醒。

湖南省教育科学研究院党委书记蒋明说：“我思考得最细的是如何打造一支忠诚干净担当的党员干部队伍，团结和带领全院干部职工大力推进教育智库建设，为加快湖南教育改革发展贡献更大的智慧和力量。”同样来自教育系统的湖南环境生物职业技术学院党委书记苏立说：“作为高校的党委书记，今后要继续把立德树人摆在学院首位来全面推动，进一步加强意识形态工作，确保学院全体学员理论不走过场。”

共青团湖南省委副书记、党组成员钟娜则愿意把更多时间和精力放在推动新时代共青团事业的发展上。“把‘对党忠诚、个人干净、敢于担当’作为行动指南，作为修身之本、成事之本，贯穿于工作各方面，内化于心、外化于行，走好人生每一步，做让党放心、让青年满意的团干部。”

本报记者王欢长沙报道

来源：潇湘晨报

责任编辑：张申