日媒：亚投行正稳步提升地位 对其担忧乃杞人忧天

原标题：日媒：亚投行稳步提升国际金融机构地位，对其担忧乃是“杞人忧天”

[环球网报道 记者 王欢]中国主导的国际开发金融机构、亚洲基础设施投资银行（简称亚投行、AIIB）于6月25-26日在印度孟买举行第3届年会。《日本经济新闻》称，印度对亚投行出资规模仅次于中国，排在第2，作为投资对象的存在感也很强。此次年会将以基础设施建设领域的技术创新、政府与民间合作的重要性为主要议题，希望吸收民营企业，增加贷款和投资对象。报道还称，亚投行以最大出资国中国为中心，于2016年1月开始运营。虽然有声音对中国的影响力表示担忧，但亚投行正在稳步提升作为国际金融机构的地位。

《日经新闻》举例称，在贷款和投资方面，亚投行截至目前批准了合计25笔、44亿美元，其中三分之二是与世界银行等其他国际金融机构合作的银团贷款。从贷款额来看，运营第一年度2016年为17亿美元，2017年增至25亿美元，亚投行正在按当初计划增加贷款。

同时，报道认为，亚投行贷款对象也并未偏重于在外交方面与中国关系密切的巴基斯坦等，而是分散在印度、印度尼西亚、菲律宾、中东和中亚。贷款审查则比较慎重。现在看来，运营前对“亚投行会随意向亚洲的基础设施项目放贷、然后中国企业不断取得订单”的担忧可以说是“杞人忧天”。

《日经新闻》还说，此次年会的举行地印度，与中国存在边界争端。但作为东道国的印度，却显示出暂时搁置外交摩擦，借助亚投行推动本国经济发展的灵活姿态。亚投行4月批准了向印度中部中央邦（Madhya Pradesh）的公路建设等投入1.4亿美元的计划。包括这个项目在内，亚投行对印度已批准贷款和投资达到12亿美元，显著多于其他国家和地区，占到整体的近3成。

在年会上，印度将作为东道国举行多场研讨会，强调在该国推进基础设施建设的必要性和可能性。此次年会期间还将新举行基础设施相关论坛。将汇聚金融机构、基础设施相关企业和政府相关人士，推动有效运用PPP（政府和社会资本合作）等。

此外，亚投行的成员国正在稳步增加。5月批准巴布亚新几内亚和肯尼亚加入，成员总数增至86个国家和地区。英国、法国和德国等欧洲各国在开业时已经加入，主要国家中只有美国和日本仍未加入。

作为贷款资金的筹集手段，亚投行着眼于未来发行债券。2017年亚投行从三大国际性评级机构获得最高评级。目前，亚投行利用自有资本发放贷款，但也为了实现融资手段的多样化而积极进行准备。

不过，亚投行当前面临最大的难题是专业人才不足。现阶段仅有86名员工，与成员国数量相同。虽然贷款规模有所不同，但完全无法和拥有逾3000名人才的亚洲开发银行（ADB）相比。包括工资、各种补助和福利在内的待遇被认为略逊色于其他国际金融机构。30-40多岁的年富力强的职员较少，多为从其他国际金融机构退休的高级职员。

报道称，亚投行行长金立群重视以低于其他国际金融机构的成本运营，避免以高薪招聘职员。在《日经新闻》看来，提高贷款能力和确保人才是亚投行今后的课题。

责任编辑：张玉