前院长点小姐陪唱被撤职 14个月后新院长到任(图)

原标题：点小姐陪唱的前院长撤职14个月后，新院长到任

来源：“长安街知事”微信公众号

湖北省管高校湖北经济学院官网近日发布消息称，6月20日下午，学校召开干部教师大会，宣布省委、省政府任命决定：董仕节任湖北经济学院党委副书记、院长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，此前这一职位已经空缺了14个月之久。空缺原由，可见湖北省纪委发出的一则通报。

去年4月27日，湖北省纪委通报了6起违反中央八项规定精神典型问题的查处情况，排在首位的，正是湖北经济学院原党委副书记、院长漆腊应等违规参加高消费娱乐活动问题。

通报中写明，2014年至2016年，漆腊应先后8次和下属一起到营业性歌厅唱歌，每次都请点歌小姐和陪唱小姐，费用由下属支付。此外，漆腊应还存在违反政治纪律、对抗组织审查；违反财经纪律，对法商学院违规收费承担直接责任，对法商学院设立“小金库”及违规发放津补贴等承担重要领导责任等问题。

为此，2017年3月，湖北省纪委给予漆腊应留党察看一年处分，省监察厅给予漆腊应行政撤职处分，按照事业单位五级职员降级安排工作。同时，责令湖北经济学院党委对其他涉案人员进行深入调查、严肃处理。

1962年出生的漆腊应出生于湖北著名的考试大省黄冈。拥有博士学位的漆腊应曾任武汉金融高等专科学校副校长、党委委员等职位。此后，他被任命为湖北经济学院院长助理，后升任湖北经济学院副院长。

2015年11月11日，湖北经济学院召开干部教师大会。湖北省委组织部领导在会上宣布，经过近2个月的公示，漆腊应被正式任命为湖北经济学院院长、党委副书记。

彼时，领导对漆腊应的评价为其政治素质高、业务能力强、富有创新精神，担任湖北经济学院院长是合适的。漆腊应则表态称，将尽心尽力，尽职尽责，把自己的全部心力奉献给湖北经济学院的建设和发展。他还特别提到，自己要始终做到心中有戒，将纪律挺在前面，严守党的政治纪律和规矩，不逾矩、不违规，自觉接受群众监督。

现在看来，漆腊应口中“挺在前面”的纪律无非是其在背后违纪的挡箭牌。从他自己说出的“以身作则，发挥好表率作用”，到主动违反纪律“点小姐”，漆腊应在本该最为高洁的校园中，做出了龌龊之事。

而此次走马上任的董仕节并非湖北经济学院院内人士。此前，他曾担任湖北汽车工业学院副院长、院长、党委委员等职位。2008年6月，董仕节调任湖北工业大学党委常委、副校长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）也注意到，董仕节此前曾多次担任湖北省管领导班子和领导人员履职尽责考核述职述廉考核组的组长。就在今年3月20日，在湖北科技学院召开的领导班子与领导人员2017年度述职述廉和民主测评大会上，董仕节还以省委第八考核组组长的身份出现在会场。

董仕节要求与会人员充分认识考核工作的重要性和必要性，立足于推动事业发展、提高干事创业能力，客观公正地评价领导班子和领导人员。

如此看来，湖北省委任命一位有如此工作经历的干部“空降”政治生态曾经出现问题的湖北经济学院，用意已然十分明确。

责任编辑：张义凌