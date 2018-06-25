道路改造被代表委员质疑反复花钱 城管局：先停工

原标题：深圳一处道路改造被代表委员质疑反复花钱，城管局：先停工

“这么好的路为什么要把它挖掉？”“本来就是透水砖，变成透水沥青有什么本质差别？”“河边的路地底是水泥，完全承载不了沥青！”“为什么这些已经很好的地方还在不停地升级改造，反复花钱？我们能不能把钱花在一些更需要花钱补短板的地方，让老百姓的幸福感、获得感更实在一些？”

6月24日上午10点，多位深圳市人大代表、政协委员顶着烈日来到南山区后海片区中心路的景观提升工程现场（接近望海路段），强烈质疑这一工程的必要性。代表委员现场联系了施工方和南山区相关部门。南山区城市管理局负责人闻讯赶到现场，与代表委员沟通后，当场表示，暂停施工。

这是一段长约人2.3公里的景观道，沿河而建，河边与岸上两条平行的人行道中间，是绿树成荫的绿化带，高大的乔木与低处的灌木营造出了一个荫凉宜人的人行环境。

走下一段宽约2米、长约8米的透水砖路斜坡，一块横在路中间的指示牌映入眼帘——“后海滨路及中心路景观提升工程道路正在施工，临时围挡请绕行”。在离牌子不到1米处，是几年前刚修建好的后海河。

这样环境宜人的道路，为什么又要挖掉重建？人大代表、政协委员们一边现场联系南山区相关部门求证信息，一边找到了施工方代表。

“上面的人行道路不平整，会挖掉重建，换成花岗石；斜坡下面河边路换成可以跑步的透水沥青；为了达到更通透还计划将路边的灌木换成草皮，工期大概一个月”。施工方代表说。

几年前，深圳市水务规划设计院接到任务，为了解决后海片区的内涝问题，要将这个片区进行规划设计。“我们当时把中间的双向六车道变成了四车道，加上了道路绿化带，围出了中间一条河，减轻了南北的排涝压力”。当时负责工程设计的深圳市水务规划设计院董事长、人大代表朱闻博告诉记者，该工程2013年才竣工。

一位推着自行车经过的附近居民告诉记者：“其实这条路目前的状态我还是满意的，只是下面河边的路有点窄，骑自行车和散步的人有时会有冲突”。

现场，来自人大、政协的专家对改造工程连连发问，探讨论证了“把透水砖换成透水沥青/花岗石”“将灌木换成草皮”改造的不合理性。

“漂亮的地方不停翻新，有些破旧的城中村20年都没有改过。居民反映强烈，其实只需要几万几十万就能做一些改善。为什么总是在已经很好的地方反复花钱，在该花钱的地方又慢吞吞？”深圳市政协委员李毅说。

30分钟后，改造工程负责方南山区城管局局长张玉庆来到了现场，对改造工程进行解释和回应，他最终表示：“目前我们会先将工程停下来，接下来向市里回报，然后一定会给各位代表反馈，在给到反馈之前是不会再施工的。”

焦点1： 是否有必要把透水砖换成透水沥青和花岗石？

“改成了花岗岩，居民摔伤了谁负责？有些安全设施我们都是缺失的，政府应该把钱花在更应该花的地方”。政协委员蒋雷说。

目前的改造设计，朱闻博认为并不合理。“透水砖正是海滨城市所需要的，如果要换成透水沥青实质上没有任何变化，为什么要多此一举？香港的弥敦道也因为时间原因有凹凸不平，他们的做法是将不平的砖头用钳子夹出来，往里面填上干沙，然后再将砖头重新放上去。我们缺乏的就是这种精耕细作的精神。”

政协委员李毅同样认为，“要改造应该慢慢来，要尊重时间，才会留下时间的味道”。

焦点2：是否有必要将灌木换成草坪？

“灌木草是我们南方温热带植物生态链中不可缺少的。在生态链中，乔木可以遮荫，灌木需要耐阴，草是动植物的涵养地”，朱闻博说，“如果把灌木移走，生物之间相克相生的关系就会被破坏，灌木没有了，当乔木中有虫卵的时候就必须靠人为喷药。”

另外，朱闻博解释，乔灌草不仅是自然的生态，而且养护成本极低，不存在要浇水的问题。“换成草坪以后，就增加了浇水负担”，他告诉记者，华侨城在这方面做得最好，“乔木里有胎生植物，包括灌木丛里也有其他一些配置，全部是按照科学来养殖的，所以大家走在里面感觉像森林城市”。

“在适当的地方稍微梳理修建一下是可以的，没有必要把灌木全部移除”。朱闻博建议。

焦点3：河边道路有必要改成具有跑步功能的沥青路吗？

“现在河边道路的主要功能是人行，况且这个片区的人流量并不多，跑步的人群也不是很多。如果是跑步爱好者，肯定更愿意去旁边有专门跑道且宽敞的深圳湾公园，并不是每一个地方都要建跑步道。”深圳市市政设计研究院有限公司专业总工程师、人大代表朱秀兰说。

老人孩子休闲散步，因为每隔一段路都有一个休息的椅子。”

朱闻博代表指着河岸的路面说：“这里路面非常平整，下面都是水泥，没有沉降；如果将地面换成透水沥青，透水沥青在水泥上面不透气，会导致地面变形”。

南山区城管局局长回应：

南山区城管局局长张玉庆在人大代表郑学定的联系下到达现场，向大家解释了这个改造计划的来龙去脉：“2016年这个休闲带开通后，我们有收到一些居民的反映，说植物太密了，没有通透性；第二是路上的地板砖也有些凹凸不平”。

针对项目并未公示这一点，他回应：“示范带是小项目，还没有达到公示的标准。它从立项开始就是走正规的程序，南山区是批准的。我们现在是先做100米的示范带，打算做出来了再看看委员们和居民的意见。”

张玉庆最终向人大代表和政协委员们表态：“我们会先把工程停下来，接下来向市里回报，然后一定会给各位代表反馈，在给到反馈之前是不会再施工的”。（郭悦 吕冰冰）

来源：南方+客户端

责任编辑：张申