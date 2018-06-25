蔡英文被“太子太后”绑架？柯文哲又“惹祸”了

原标题：柯文哲又给自己“惹祸”了，因为一句“蔡英文被太子太后绑架”了……

[环球网综合报道]蔡英文被“绑架”了……被谁“绑架”？ 太子和太后……

看到这儿有点懵，怎么，台当局还存在“垂帘听政”一说？

曝出此言的人，是向来被岛内网友封为“大嘴市长”的台北市长柯文哲，而他又因为自己的上述言论被舆论推向风口浪尖。

将于11月底举行的台湾“九合一”选举一直被视为2020年台湾“大选”的风向标，台湾“中时电子报”25日报道称，台北市长柯文哲目前正在积极拜访台湾政坛大佬，拟积极备战“九合一”。

但日前有台媒曝光，柯文哲在拜会台湾前“立法院长”王金平时提到“蔡英文被太子、太后掌控”，引发一片哗然。

据了解，本来柯文哲欲在3月就拜访王金平，但因消息走漏而取消，事后，有媒体报道称，柯文哲仍有心向王金平请教，遂于本月19日再次拜会王。但柯文哲此行并未向王金平表达要寻求国民党的支持，而只是“纯聊天”，席间，柯文哲更是当面赞王金平是“活字典”。

不过这都不重要，台媒更关注的是柯文哲说蔡英文“被太子、太后掌控”了↓

对于自己被媒体曝光“漏嘴”，柯文哲被媒体追堵时连忙打哈哈带过：“这我不要告诉你”，还表示谈话内容一转再转，与本意相差太多。

有记者追问“太子太后”是否暗指新潮流与陈菊？或是蔡英文是不是真被“绑架”了？

柯文哲急忙拿出招牌挡箭牌反问媒体“你是哪家的？”、“你怎么变这么不友善？”

不过对于媒体曝光柯文哲的“绑架说”，王金平则回应表示“跟他谈的内容不便多说”，只提到二人“谈得很愉快”。

责任编辑：张迪