美国放风限制中企投资 外交部回应

原标题：美放风限制中企投资 外交部：望美客观看待企业商业行为

[环球时报-环球网报道 记者 郭芳]据美国媒体报道，美国财政部正在起草规则，拟禁止中国持股比例在25%以上的公司收购涉及“重大工业技术”的美国公司。在25日的例行记者会上，中国外交部发言人耿爽表示，中方对有关报道表示关注。他说：“我们希望美方能够客观看待企业的商业行为，对中国企业在当地开展投资活动创造良好、公平和可预期的投资环境。”

耿爽表示，中国政府一贯鼓励中国企业按照市场原则和国际规则，在遵循遵守当地法律的基础上开展对外投资合作。中美经贸投资合作的本质是互利共赢。中资企业投资对美国的有关地方创造了大量的就业岗位和税收，也为美国企业拓展海外业务带来了资金和市场渠道。

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责任编辑：张迪