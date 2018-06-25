环保督察“回头看”:黄河湿地保护区藏大型养殖场

原标题：（环境）环保督察“回头看”：黄河湿地保护区暗藏大型养殖场 河南三门峡市敷衍整改问题突出

新华社郑州6月25日电（记者李鹏、高敬）中央环保督察“回头看”25日通报，河南三门峡市境内的黄河湿地国家级自然保护区中暗藏大型养殖场，在现场督察中，地方有关部门负责人指东向西、欺骗编造、干扰调查，情节恶劣。

2016年第一轮中央环保督察指出，河南全省沿黄河有5处国家级和省级湿地自然保护区，均不同程度存在生态破坏问题。此后，河南省督察整改方案承诺，全面排查沿黄河湿地自然保护区的生态破坏问题，按期完成整改任务。

今年6月16日，中央环保督察“回头看”进驻三门峡市后，通过卫星地图摸搜排查，发现黄河湿地国家级自然保护区三门峡段内存在可疑人工设施，并立即前往现场检查。随后，督察组在黄河南岸的大片树林中间，发现两处大型养猪场和一处养牛场。

经查，这些养殖场均位于黄河湿地国家级自然保护区的核心区和缓冲区内。其中，两处养猪场属于灵宝市融利实业有限公司，第一处为该公司的养殖东区，占地760亩，有35栋猪舍，现存栏商品猪13926头，项目未经环评审批，厂区内还私建一台2蒸吨/时锅炉；第二处为该公司养殖西区，有20栋猪舍。养殖场内臭气熏天，没有污染处理设施，大量粪污经简陋破败的化粪池后，通过一根管道直排附近莲藕塘和鱼塘。

养牛场名为灵宝瑞亚牧业有限公司，占地700亩，有牛舍28栋，现存栏1340头。检查同样发现，该养殖场未经环评审批，无污染处理设施，并私建有3蒸吨/时锅炉等设施。

督察组查阅相关资料后还发现，这些项目都是当地政府招商引资进入的。2016年以来，融利公司养殖规模不断扩大；2017年3月，灵宝市政府经专题会议研究，同意瑞亚公司延期缴纳上年度部分排污费，并从2017年第一季度起按存栏100头牛（实际存栏2000余头）核算缴纳排污费，不足部分后期视情补缴。

督察组介绍，在现场检查中，地方相关部门负责人还存在指东向西、欺瞒误导督察人员的行为。据通报，当督察人员现场问询时，当地政府一位负责人看似协助，实则抢在企业人员回答前欺瞒谎报生猪存栏量；另外一名负责人用方言“指导”企业工作人员，企图错误引导督察人员的检查路线，被严肃警告后方才停止。

督察组表示，从督察情况看，黄河湿地国家级自然保护区三门峡段的生态破坏情况依然严重，有关部门和地方环保不作为、乱作为、敷衍整改问题突出，督察组将进一步调查核实，对不作为、乱作为，甚至失职失责的，将依法依规督察处理。（完）

责任编辑：张迪